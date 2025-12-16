GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,37
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
YAŞAM Haberleri

Kıskanmak 14 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kıskanmak 14 Neden Yok? Kıskanmak 14 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 16 Aralık 2025 NOW TV Yayın Akışı

Kıskanmak 14 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kıskanmak 14 Neden Yok? Kıskanmak 14 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 16 Aralık 2025 NOW TV Yayın Akışı

Nahid Sırrı Örik'in klasik eserinden uyarlanan ve Yılmaz Şahin'in kalemiyle hayat bulan Kıskanmak, derin dramatik yapısı ve güçlü kadrosuyla sezona damga vurmaya devam ediyor.

Kıskanmak 14. Bölüm Nereden İzlenir?
Dizinin heyecanla beklenen 14. bölümünü ve tüm geçmiş bölümlerini şu platform üzerinden takip edebilirsiniz:

NOW Platformu: Kıskanmak dizisinin 14. bölümü de dahil olmak üzere tüm bölümlerine NOW resmi web sitesi ve dijital platformları üzerinden tek parça ve full HD kalitede erişim sağlayabilirsiniz.

14. Bölümde Sizi Neler Bekliyor?
Dizinin bu akşamki yeni bölümünde taşlar yerinden oynuyor:

Seniha, Melek'in intikamını alırken; Savcı Cihan bu durumu polise bildirmeyerek şaşırtıcı bir hamle yapar.

Türkan, Nalan'ın bebeğinin Nüzhet'ten olmadığını öğrenince kontrolü ele alır. Seniha ise abisi Halit'e bebeğin kendisinden olduğunu söyler ve Halit, Nalan ile yüzleşir.

Cemal Paşazade'nin dönüşüyle Seniha için yeni bir dönem başlar. Halit ile kardeş olduğunu öğrenen Nüzhet, hem Halit hem de Mediha ile yüzleşir.

Enver ve Türkan'ın evliliği köşkte şok etkisi yaratırken, evlilik kutlaması sırasında Enver'in bayılması tüm planları altüst eder.

Kıskanmak Oyuncu Kadrosu ve Karakterler
Dizi, Türk sinema ve dizi dünyasının en yetenekli isimlerini bir araya getiriyor:

Oyuncu Karakter Rolü
Özgü Namal Seniha Ailesinden aldığı yaralarla büyüyen ve intikam planlarını sabırla kuran ana karakter.
Mehmet Günsür Halit Seniha'nın ağabeyi; kardeşine derin yaralar açmış karakterlerden biri.
Selahattin Paşalı Nüzhet Seniha'nın intikam planlarının merkezinde yer alan kilit isimlerden biri.
Ayda Aksel Mediha Seniha'nın annesi.
Beril Pozam Nalan Halit'in eşi ve Seniha'nın hedefindeki isimlerden.
Hafsanur Sancaktutan Mükerrem Hikâyenin karmaşık ilişkiler ağında yer alan karakter.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER