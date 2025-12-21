Kitabevlerinin bölümlere ayrılmış raflarında Suç ve Ceza, Sefiller, Vadideki Zambak gibi eserler genellikle hangi başlık altında yer alır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez kitabevlerinde sıkça karşılaşılan raf düzenine dair bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Klasik eserlerin hangi başlık altında toplandığı soruldu.
Kitabevlerinin bölümlere ayrılmış raflarında "Suç ve Ceza”, "Sefiller”, "Vadideki Zambak” gibi eserler genellikle hangi başlık altında yer alır?
A) Dünya Klasikleri
B) Jüpiter Favorileri
C) Neptün Güzideleri
D) Merkür Gözdeleri
Doğru cevap: A) Dünya Klasikleri
