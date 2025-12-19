Kızılcık Şerbeti 118. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Show TV Kızılcık Şerbeti 118. bölüm full izle YouTube’da var mı? Kızılcık Şerbeti 118. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Show TV'nin merakla takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti 118. Bölüm Nereden İzlenir?



Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak olan 118. bölümünü tek parça full HD olarak izlemek için aşağıdaki resmi kaynakları kullanabilirsiniz:

Canlı Yayın:

Bu akşam yayın saatinde Show TV televizyon kanalından veya Show TV'nin resmi web sitesi/mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tek Parça Full HD İzleme:

Bölüm yayınlandıktan sonra, Show TV'nin resmi web sitesi ve Show TV'nin YouTube kanalı üzerinden tek parça halinde yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Eski Bölümde Neler Yaşandı? (117. Bölüm Özeti)

Ünal ailesi, Başak'ı babasından istemiştir. Artık sırada düğün vardır. Her iki aile de bu işi uzatmamak taraftarıdır. Herkesin onayıyla büyük bir düğün yapılması kararlaştırılır. Başak ve Fatih ise girdikleri bu oyunu sürdürmek zorunda olduğunun her ne kadar farkındaysa da ikisi için de bu hiç kolay değildir. Emir ve Çimen'in aralarının iyi olması Salkım'ın en büyük derdidir. Oysa Çimen sevdiği adamın annesiyle iyi olmak istiyordur. Salkım'a bir hediye alır, ancak hiçbir işe yaramaz.



Nursema'nın sürekli biriyle gizlice mesajlaştığı artık diğerlerinin de dikkatini çeker. Hala gergin olan Abdullah ve Ömer ilişkisini düzeltmek için harekete geçen Salkım'ın çabaları boşa gitmez, iki kardeş aralarındaki buzları eritirler. Kıvılcım, Asude ve Asil'in arkadaşlığı güçlenerek devam ediyordur. Ömer zayıf bir anına denk gelerek Bade ile yakınlaşır. Sonrasında çok pişman olsa da iş işten geçmiştir. Düğün gününe Başak'ın, Fatih'in canını yakmak için hazırladığı büyük sürprizi damga vurur.

Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Başlıca Oyuncu Kadrosu

Oyuncu Karakter Barış Kılıç Ömer Ünal Evrim Alasya Kıvılcım Arslan Sıla Türkoğlu Doğa Korkmaz Doğukan Güngör Fatih Ünal Ahmet Mümtaz Taylan Abdullah Ünal Müjde Uzman Alev Arslan



