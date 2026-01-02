Kızılcık Şerbeti 120. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Show TV Kızılcık Şerbeti 120. bölüm full izle YouTube’da var mı? Kızılcık Şerbeti 120. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin izleyicilerine üzücü haber geldi. Yılbaşı haftası nedeniyle verilen geleneksel yayın arası, bu hafta Cuma akşamı (2 Ocak 2026) dizinin yeni bölümünün ekrana gelmemesine neden oldu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin takipçilerine üzücü haber: Kızılcık Şerbeti bu akşam (2 Ocak 2026) yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Yılbaşı tatili ve kanalın yayın akışı düzenlemeleri nedeniyle dizinin 120. bölümü bir hafta süreyle ertelendi.

Kızılcık Şerbeti 120. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?



Dizinin merakla beklenen 120. bölümünün, bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta Cuma günü Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Bu süre zarfında dizinin geçmiş bölümlerini ve özel sahnelerini izlemek için aşağıdaki kaynaklara göz atabilirsiniz.

Kızılcık Şerbeti 120. Bölüm Nereden İzlenir?

Canlı Yayın:

Bu akşam yayın saatinde Show TV televizyon kanalından veya Show TV'nin resmi web sitesi/mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tek Parça Full HD İzleme:

Bölüm yayınlandıktan sonra, Show TV'nin resmi web sitesi ve Show TV'nin YouTube kanalı üzerinden tek parça halinde yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Eski Bölümde Neler Yaşandı? (119. Bölüm Özeti)

Kızılcık Şerbeti 119. Bölümünde; Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilir. Abdullah, Asil'in geçmişini araştırınca büyük bir sürprizle karşılaşır. Bunu önce Fatih'le paylaşır sonra Asude'ye bilip bilmediğini sorar. Salkım evdeki herkesin hayatına burnunu sokmaya yavaştan başlamıştır. Özellikle Başak bu konudan çok rahatsız olur ve dile getirir. Kıvılcım çok istemese de herkesten gördüğü baskı sonunda oğluna sünnet düğünü yapılmasını kabul etmiştir.



Salkım ve Bade düğünün organizasyon işleriyle ilgilenir. Nilay, Abdullah'tan izin alarak annesiyle birlikte hediyelik dükkan açmak için harekete geçer. Çimen ve Emir'in ilişkisi Salkım yüzünden yine bozulmuştur. Birbirlerine aşık olmalarının yetmeyeceğini artık anlamışlardır. Ömer ve Kıvılcım'ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirir. Ancak önce Bade'den sonra Başak'tan yana gelen itiraflar geceye damgasını vurur.

Başlıca Oyuncu Kadrosu

Oyuncu Karakter Barış Kılıç Ömer Ünal Evrim Alasya Kıvılcım Arslan Sıla Türkoğlu Doğa Korkmaz Doğukan Güngör Fatih Ünal Ahmet Mümtaz Taylan Abdullah Ünal Müjde Uzman Alev Arslan



