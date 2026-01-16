Kızılcık Şerbeti 121. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Show TV Kızılcık Şerbeti 121. bölüm full izle YouTube’da var mı? Kızılcık Şerbeti 121. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Show TV'nin merakla takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.



Kızılcık Şerbeti 121. Bölüm Nereden İzlenir?

Canlı Yayın:

Bu akşam yayın saatinde Show TV televizyon kanalından veya Show TV'nin resmi web sitesi/mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tek Parça Full HD İzleme:

Bölüm yayınlandıktan sonra, Show TV'nin resmi web sitesi ve Show TV'nin YouTube kanalı üzerinden tek parça halinde yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Eski Bölümde Neler Yaşandı? (120. Bölüm Özeti)

Kızılcık Şerbeti'nin 120. Bölümünde; Ömer ve Kıvılcım'ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirmiştir ancak Bade ve Başak'ın eski erkek arkadaşının yaptığı itiraflar gecenin tatsız kapanmasına neden olur. Başak, gelip geçmiş bir arkadaşlığın çok üzerinde durulmaması gerektiğini söyleyerek Ünal ailesine karşı olayı kapatır. Ancak Ömer'in durumu çok daha zordur. Bade'nin hamile olduğunu söylemesi üzerine Ömer köşeye sıkışmıştır. Kıvılcım ise Ömer'e çok kızgındır. Bade de bu arada boş durmayarak Salkım'ı kendi yanına çekme derdine düşer. Annesinin dolduruşuna gelen Emir, Çimen'e hesap sormaya kalktığında hiç ummadığı bir tepki ile karşılaşır, araları yine bozulur. Nilay yeni açacağı dükkân için Abdullah'tan vize alınca çok mutlu olur, hemen annesiyle birlikte işe koyulur. Kıvılcım'ın morali Asil'in platformunda program yapmaya karar vermesiyle bir nebze de olsa düzelir. Ancak çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağından henüz haberi yoktur.

Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Başlıca Oyuncu Kadrosu

Oyuncu Karakter Barış Kılıç Ömer Ünal Evrim Alasya Kıvılcım Arslan Sıla Türkoğlu Doğa Korkmaz Doğukan Güngör Fatih Ünal Ahmet Mümtaz Taylan Abdullah Ünal Müjde Uzman Alev Arslan

