YAŞAM Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Kızılcık Şerbeti 122. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Show TV Kızılcık Şerbeti 122. bölüm full izle YouTube’da var mı? Kızılcık Şerbeti 122. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Show TV'nin merakla takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti 122. Bölüm Nereden İzlenir?

Canlı Yayın:

Bu akşam yayın saatinde Show TV televizyon kanalından veya Show TV'nin resmi web sitesi/mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tek Parça Full HD İzleme:

Bölüm yayınlandıktan sonra, Show TV'nin resmi web sitesi ve Show TV'nin YouTube kanalı üzerinden tek parça halinde yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Eski Bölümde Neler Yaşandı? (121. Bölüm Özeti)

Kızılcık Şerbeti'nin 121. Bölümünde; Annesinin dolduruşuna gelerek Çimen'e hesap soran Emir, Çimen'i kaybetmiştir. Şimdi bu durumu nasıl düzelteceğini düşünüyordur. Çimen'e çok büyük bir sürpriz hazırlar. Asil'in yeni girişimi dijital platform açılmış, Asil'in daveti üzerine Nursema burada sanat yönetmeni olarak işe başlamıştır. Kıvılcım da burada program yapmak üzere anlaşır. İlk konuğu da Saba Tümer olacaktır. Salkım'ın organizasyonu ile kadınlar günübirlik Bursa'ya giderler. Bu seyahat hepsine iyi gelecektir. Bade'nin oyununa gelen Ömer, hamile olduğuna inanarak sırf bu yüzden onunla evlenmeye karar verir. Bade hedefine ulaşmıştır. Başak ve Fatih, Tuncay'ı ziyaret için çiftliğe giderler. Dönüş yolunda geçirdikleri ufak bir kaza ikilinin yakınlaşmasına vesile olur. Salkım'ın en büyük korkusu gerçekleştiğinde artık herkes için geri dönülmez bir yola girilmiştir.

Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Başlıca Oyuncu Kadrosu

Oyuncu Karakter
Barış Kılıç Ömer Ünal
Evrim Alasya Kıvılcım Arslan
Sıla Türkoğlu Doğa Korkmaz
Doğukan Güngör Fatih Ünal
Ahmet Mümtaz Taylan Abdullah Ünal
Müjde Uzman Alev Arslan
 




