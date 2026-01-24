GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,29
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
YAŞAM Haberleri

Kızılcık Şerbeti 122. bölüm full izle nereden izlenir? Show TV Kızılcık Şerbeti 122. bölüm full izle YouTube’da var mı? Kızılcık Şerbeti 122. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Kızılcık Şerbeti 122. bölüm full izle nereden izlenir? Show TV Kızılcık Şerbeti 122. bölüm full izle YouTube’da var mı? Kızılcık Şerbeti 122. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?
Kızılcık Şerbeti hayranları için heyecan dolu anlar devam ediyor! Show TV’nin en sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezon 122. bölümü yayınlandı. Çimen ve Emir’in ani evliliği tüm dengeleri altüst ederken, aileler arasında gerilim zirveye çıktı. Peki Kızılcık Şerbeti 122. bölüm nasıl izlenir, nereden full HD tek parça izleyebilirsiniz? İşte detaylar ve bölüm özeti...

Kızılcık Şerbeti hayranları için heyecan dolu anlar devam ediyor! Show TV'nin en sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon 122. bölümü yayınlandı. Çimen ve Emir'in ani evliliği tüm dengeleri altüst ederken, aileler arasında gerilim zirveye çıktı. Peki Kızılcık Şerbeti 122. bölüm nasıl izlenir, nereden full HD tek parça izleyebilirsiniz? İşte detaylar ve bölüm özeti...

Kızılcık Şerbeti 122. Bölüm Özeti

Kızılcık Şerbeti 122. Bölümünde; Çimen ve Emir'in sürpriz evliliği her iki aile tarafından da iyi karşılanmamıştır. Özellikle Salkım durumdan son derece mutsuz olmuştur. Bu işi sonlandırmayı hedefleyerek karşı atağa geçmeye karar verir. Kıvılcım da sonunu iyi görmemekle birlikte daha aklı selim davranır. Kıvılcım'ın bir diğer sorunu hastaneden gelen telefon ile öğrendiği bebeklerin karışmış olabileceği ihtimalidir. Bu sorun Ömer ile Kıvılcım'ın yakınlaşmasına neden olurken, Bade bu yakınlaşmadan son derece rahatsız olacaktır. Nursema ve İlhami'nin arkadaşlığı birlikte çalıştıkları platformda yavaş yavaş ilerlemektedir. Nilay'ın açtığı dükkan her gün daha iyiye gitmekte, Sevtap burada canla başla çalışmaktadır. Fatih'in hasta olduğu için iş toplantısına onun yerine katılan Başak bu işten alnının akıyla çıkarken kocasının da güvenini kazanır. Kıvılcım ile kavga ederek evi terk eden Sönmez, torunu Çimen'in evine yerleşir. Ömer'i yakın takibe alan Bade, onun bir gece Kıvılcım'ın yanında kalmasını belgeleyerek bunu herkese ifşa eder.

Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Kızılcık Şerbeti 122. Bölüm Nasıl İzlenir? Nereden İzlenir?

Kızılcık Şerbeti 122. bölüm full HD tek parça izlemek isteyenler için resmi ve kaliteli seçenekler mevcut:

Resmi İzleme Linki (Show TV): En kaliteli ve reklamsız izleme için doğrudan Show TV'nin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bölüm HD tek parça olarak yüklendi ve ücretsiz izlenebiliyor.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ShowTurk: Show TV'nin kardeş platformu ShowTurk üzerinden de bölüm erişime açık. Aynı içerikle HD izleme imkanı var.

YouTube (Resmi Kanal): Show TV ve Kızılcık Şerbeti resmi YouTube kanallarında bölüm tamamı veya özel sahneler yayınlanıyor. F

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER