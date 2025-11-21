GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti neden yok? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 KASIM 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI

- Güncelleme Tarihi:

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti neden yok? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 KASIM 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI

Kızılcık Şerbeti'nin 114. bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. SHOW TV yayın akışına göre dizi bu akşam planlandığı gibi ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var Mı, Yok Mu?

SHOW TV'nin resmi yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti, 21 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yayınında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Yayınlanacak Mı?

Evet, dizi Sezon 4 – Bölüm 114 ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde tekne kazasının ardından geçen 6 ay sonrasında Ünal ailesinin toparlanma mücadelesi, ilişkilerdeki kırılmalar ve Abdullah'ın aldığı şaşırtıcı karar ön planda olacak.

Kızılcık Şerbeti Neden Yok?

Kızılcık Şerbeti bu hafta yayın akışında yer alıyor. Dizinin yayınlanmamasını gerektirecek bir yas, özel değişiklik veya program kaydırması bulunmuyor. Bölüm normal saatinde ekrana gelecek.

21 Kasım 2025 SHOW TV Yayın Akışı

08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht

Kaynak: Haber Merkezi

