Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti neden yok? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 KASIM 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI

Kızılcık Şerbeti'nin 114. bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. SHOW TV yayın akışına göre dizi bu akşam planlandığı gibi ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var Mı, Yok Mu?

SHOW TV'nin resmi yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti, 21 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yayınında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Yayınlanacak Mı?

Evet, dizi Sezon 4 – Bölüm 114 ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde tekne kazasının ardından geçen 6 ay sonrasında Ünal ailesinin toparlanma mücadelesi, ilişkilerdeki kırılmalar ve Abdullah'ın aldığı şaşırtıcı karar ön planda olacak.

Kızılcık Şerbeti Neden Yok?

Kızılcık Şerbeti bu hafta yayın akışında yer alıyor. Dizinin yayınlanmamasını gerektirecek bir yas, özel değişiklik veya program kaydırması bulunmuyor. Bölüm normal saatinde ekrana gelecek.

21 Kasım 2025 SHOW TV Yayın Akışı

08:15 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Veliaht

Kaynak: Haber Merkezi