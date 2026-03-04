Kızılcık Şerbeti’nden veda kararı! Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman, yeni sezon gelecek mi?
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti için beklenen haber geldi. Dizinin ekran macerasına ne zaman ara vereceği netleşti. Peki, sezon finali ne zaman, yeni sezon gelecek mi?
Cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelen Kızılcık Şerbeti, dört sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Başrol oyuncularının ayrılıkları, hikayede yaşanan sert kırılmalar ve izleyiciyi şaşırtan gelişmelerle gündemden düşmüyor.
Dizinin hayranları 5. sezonun gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalarını hızlandırdı.
Peki, Kızılcık Şerbeti 5. sezon gelecek mi? Sezon finali ne zaman? Beklenen açıklama geldi.
SEZON FİNALİ NETLEŞTİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre dizinin 5. sezonu için görüşmeler resmen başladı. Yapım cephesinde sürecin olumlu ilerlediği ve yeni sezon için ilk adımların atıldığı belirtiliyor.
Öte yandan dizinin mevcut sezon takvimi de netleşmeye başladı. Herhangi bir değişiklik yaşanmazsa, dizi 29 Mayıs akşamı yayınlanacak 138. bölümüyle sezon finali yapacak.
