Kızılırmak hangi ovadan geçtikten sonra Karadeniz’e dökülür? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Sivas'tan doğup İç Anadolu'da dev bir yay çizerek Karadeniz'e ulaşan Kızılırmak, Türkiye'nin kendi sınırları içerisindeki en uzun nehridir. Binlerce yıllık tarih boyunca medeniyetlere can suyu olan bu nehir, denize dökülmeden hemen önce Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden birini besleyerek geniş bir delta oluşturur.

Kızılırmak hangi ovadan geçtikten sonra Karadeniz'e dökülür?

Kuzey Anadolu Dağları'nı aşarak denize doğru ilerleyen Kızılırmak, Samsun il sınırları içerisinde geniş bir alana yayılır. Nehrin taşıdığı alüvyonların binlerce yıl boyunca birikmesiyle oluşan bu delta ovası, hem tarımsal üretim hem de barındırdığı yaban hayatı (Kuş Cenneti) açısından kritik öneme sahiptir. Karadeniz'in en büyük deltalarından biri olan bu bölge, nehrin son durağıdır.

Cevap: Bafra Ovası.

