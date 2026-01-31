Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Doğu Akdeniz'de yer alan bir ada devletidir. Adanın konumu, çevresindeki kıta devletlerine olan mesafesiyle hem siyasi hem de coğrafi açıdan büyük önem taşır.
KKTC'ye hangi ülke diğerlerinden daha yakındır?
Seçeneklerdeki ülkelerin KKTC'ye (Girne kıyıları baz alınarak) olan yaklaşık kuş uçuşu mesafelerini inceleyelim:
-
Türkiye: Yaklaşık 70 km (Anamur Burnu ile mesafe en düşüktür).
-
Suriye: Yaklaşık 100 km.
-
Mısır: Yaklaşık 400 km.
-
Yunanistan: Yaklaşık 800 km (Anakara mesafesi).
Görüldüğü üzere, Türkiye adaya sadece bir görüş mesafesi kadar yakınken, Yunanistan coğrafi olarak adaya en uzak olan seçenektir.
Cevap: Türkiye.
