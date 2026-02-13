KOCAELİ’DE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Kocaeli’de hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Kocaeli'de 2026 Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camiler açıklandı. Geçtiğimiz yıl 2025 Ramazanında il genelinde 42 camide hatimle teravih namazı icra edilmişti ve bu yıl da büyük oranda aynı camilerde ibadetin sürmesi bekleniyor.
Kocaeli'de Hatimle Teravih Namazı Nerelerde Eda Edilecek?
Kocaeli İl Müftülüğü'nün 2026 listesine göre kent genelinde 12 ilçede toplam 42 camide hatimle teravih namazı eda edilecek.
Başiskele Bölgesi:
-
Aksa Camii
-
Döngel Mahallesi Merkez Camii
-
Fatih Camii
-
Hacı Hasan Ceyhan Camii
-
Fatih Sultan Mehmet Camii
İzmit Bölgesi:
-
Baç Çınarlı Camii
-
Fevziye Camii
-
Eren Camii
-
Yeşilova Beyazıt Camii
-
Zincirlikuyu Camii
-
Mehmet Ali Paşa Camii
Gebze:
-
Hacı Osman Nuru Camii
-
Hacı Ömer Yalız Camii
-
Hızır Ali Hicret Camii
-
Güzeller Camii
-
İlyasbey Camii
-
Salih Sağlam Kuran Kursu Mescidi
-
Mollafenari Merkez Camii
-
Beylikbağı Erkek Kuran Kursu Mescidi
Körfez:
-
Çarşı Camii
-
Kemal Sadi Şirin Camii
-
Bağdat Camii
-
Mimar Sinan Camii
Diğer İlçeler:
-
Çayırova: Yenimahalle Merkez Camii
-
Darıca: Emir Sultan Camii
-
Derince: Yıldız Camii, İstasyon Camii
-
Gölcük: Hacı Fatma Kahraman Camii, Ahmet Bey Camii
-
Kandıra: Kefken Camii, Akçakoca Camii
-
Kartepe: Köseköy İstasyon Tepecik Camii, Merkez Camii, Seyyide Aişe Hatun Camii, Suadiye Merkez Camii
-
Karamürsel: Kayacık Mahallesi Camii
