Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma yarın Kocaeli’de okul var mı, yok mu? Kocaeli valiliği açıklama yaptı mı?
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bazı okullarda maddi hasara yol açtı. Güvenlik gerekçesiyle belirli okullarda eğitime ara verilmesine karar verildi.
9 Ocak Cuma Günü Kocaeli'de Okullar Var mı, Yok mu?
Darıca ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına sonrası yapılan incelemelerde, bazı okulların çatılarında hasar oluştuğu tespit edildi. Eğitim-öğretimin güvenli şekilde sürdürülemeyeceği değerlendirilen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif Ortaokulu'nda 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.
Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor
Yetkililer, söz konusu okullarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından detaylı hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtirken, onarım sürecinin tamamlanmasının ardından eğitim-öğretimin normale dönmesinin planlandığını ifade etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”