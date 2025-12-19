Kocaelispor - Antalyaspor Maçının Muhtemel 11’i! Kocaelispor İlk 11! Antalyaspor İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Kocaelispor vs Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik randevuda her iki ekip de haftayı üç puanla kapatarak moral depolamak istiyor.
Ne Zaman
Mücadele, 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacaktır.
Hangi Kanal
Kocaelispor - Antalyaspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Hakem
Karşılaşmayı hakem G. Hasova yönetecek.
Yer
Mücadele, İzmit'te bulunan Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacaktır.
Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Kocaelispor: Milli takımda bulunan Show ile sakatlıkları süren Mateusz Wieteska ve durumu maç saatinde belli olacak olan Can Keleş forma giyemeyecek.
Antalyaspor: Cezalı olan Kerem Kayaarası ile sakatlığı bulunan Erdoğan Yeşilyurt bu maçta görev alamayacak.
Muhtemel İlk 11'ler
Kocaelispor Muhtemel 11'i:
Kaleci: A. Jovanovic (1)
Savunma: A. Oguz (22) (K), H. Smolcic (6), B. Balogh (5), D. Agyei (7)
Orta Saha: T. Bingöl (75), K. Linetty (10), H. Keita (8)
Hücum: D. Churlinov (17), M. Haidara (21)
Forvet: B. Petkovic (9)
Antalyaspor Muhtemel 11'i:
Kaleci: A. Yigiter (21)
Savunma: B. Balci (7), S. Ballet (11), L. Giannetti (30), K. Paal (3)
Orta Saha: Y. Boli (77), S. Dikmen (6), R. Safuri (8)
Hücum: D. Saric (88), V. Sari (89) (K)
Forvet: S. van de Streek (22)
Kaynak: Haber Merkezi