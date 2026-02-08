Komşuya gidip bir onluk alma ifadesi hangi matematik işlemi için kullanılmaktadır? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

Matematik öğreniminin ilk yıllarında kullanılan bu ifade, basamak kavramını somutlaştırmak ve hesaplama sürecini kolaylaştırmak için geliştirilmiş geleneksel bir yöntemdir.
"Komşuya gidip bir onluk alma" ifadesi hangi matematik işlemi için kullanılmaktadır?
Bu ifade, çıkarma işleminde eksilen sayının ilgili basamağındaki rakamın, çıkan sayının rakamından küçük olduğu durumlarda kullanılır. Birler basamağındaki fark negatif çıkacağından, onlar basamağına (komşuya) gidilerek bir onluk ödünç alınır ve işlem bu şekilde tamamlanır.
Cevap: Çıkarma işlemi.
Kaynak: Haber Merkezi