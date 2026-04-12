GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,660 TL
EURO
52,264 TL
STERLİN
60,220 TL
GRAM
6.871 TL
ÇEYREK
11.733 TL
YARIM
23.316 TL
CUMHURİYET
46.163 TL
YAŞAM Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 12 Nisan 2026 Pazar

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 12 Nisan 2026 Pazar
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 12 Nisan 2026 Pazar günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
ANAKIZ ÖZARTAN

TAŞKENT

06.02.1952

 ARAPLAR MEZARLIĞI
SALİH ÇİFTÇİ

PATNOS

08.06.1941

 ALİYENLER MEZARLIĞI
KEZİBAN AKIN

Y.ÇİĞİL

10.04.1948

 ÜÇLER MEZARLIĞI
AHMED VAHAB HIDIR EL-HAVLE

TELAFER

01.07.1954

 İŞGALAMAN MEZARLIĞI
SEFER TAŞDEMİR

ARMUTLU

23.12.1952

 SELİM SULTAN (ŞEHİTLER) MEZARLIĞI
SATI USLU

İNSUYU

10.09.1947

 ARAPLAR MEZARLIĞI
AHMET ÖZBEK

KONYA

02.07.1966

 MUSALLA MEZARLIĞI
FATİH MEHMET ÖZTORUN

KONYA

27.05.1967

 ULUIRMAK MEZARLIĞI
SEDAT ÖZGÜL

KONYA

23.05.1971

 ALİYENLER MEZARLIĞI
KADİR BİLGİÇ

KONYA

11.12.1967

 KARAKEMAL MEZARLIĞI
GÖKTUĞ ARSLANPINAR

KARATAY

07.04.2026

 BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
AİŞE ARSLAN 

HOCACİHAN 

03.01.1933

 ARAPLAR MEZARLIĞI
HANİFE GÜCCÜK

KETENLİ

07.08.1962

 KARAASLAN MEZARLIĞI
MUAMMER VARDIM

KONYA

02.06.1957

 GÖDENE (TOKİ) AŞAĞI MEZARLIĞI-2

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER