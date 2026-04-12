Konya’da bugün vefat edenler 12 Nisan 2026 Pazar

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|ANAKIZ ÖZARTAN
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TAŞKENT
06.02.1952
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|SALİH ÇİFTÇİ
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PATNOS
08.06.1941
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|KEZİBAN AKIN
|
Y.ÇİĞİL
10.04.1948
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|AHMED VAHAB HIDIR EL-HAVLE
|
TELAFER
01.07.1954
|İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|SEFER TAŞDEMİR
|
ARMUTLU
23.12.1952
|SELİM SULTAN (ŞEHİTLER) MEZARLIĞI
|SATI USLU
|
İNSUYU
10.09.1947
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|AHMET ÖZBEK
|
KONYA
02.07.1966
|MUSALLA MEZARLIĞI
|FATİH MEHMET ÖZTORUN
|
KONYA
27.05.1967
|ULUIRMAK MEZARLIĞI
|SEDAT ÖZGÜL
|
KONYA
23.05.1971
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|KADİR BİLGİÇ
|
KONYA
11.12.1967
|KARAKEMAL MEZARLIĞI
|GÖKTUĞ ARSLANPINAR
|
KARATAY
07.04.2026
|BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|AİŞE ARSLAN
|
HOCACİHAN
03.01.1933
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|HANİFE GÜCCÜK
|
KETENLİ
07.08.1962
|KARAASLAN MEZARLIĞI
|MUAMMER VARDIM
|
KONYA
02.06.1957
|GÖDENE (TOKİ) AŞAĞI MEZARLIĞI-2
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi