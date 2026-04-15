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Konya’da bugün vefat edenler 15 Nisan 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 15 Nisan 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 15 Nisan 2026 Çarşamba günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
BEBEK BÜYER 13.04.2026 YAZIR MEZARLIĞI
GÜLSEN DEMİR

ÖZALP

20.08.1981

 SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
AYŞE KAĞNICIGİL

KONYA

08.01.1948

 MUSALLA MEZARLIĞI
KEVSER ÖZKAN

KONYA

12.07.1956

 MUSALLA MEZARLIĞI
MUSTAFA TOPRAKLIK

KOZLU

12.04.1938

 BEDİR MEZARLIĞI
FATMA ÇELİK

TOPKARALI

01.01.1955

 YAZIR MEZARLIĞI
HASİBE KÖSTERİT

SAMSUN

31.07.1945

 ARAPLAR MEZARLIĞI
YAKUP YAKICI

KONYA

08.08.1977

 KARAHÜYÜK (ÜÇYOL) MEZARLIĞI
MEDİNA HACIMEMİŞOĞLU

ANDIRIN

02.08.1958

 ALİYENLER MEZARLIĞI
MUSTAFA KARA

SARAYÖNÜ

15.01.1950

 ANASULTAN MEZARLIĞI
MUHAMMED YAZAN EL ŞERİF

HALEP

01.01.2013

 ÜÇLER MEZARLIĞI
TÜRKAN SEZER

KONYA

06.06.1945

 DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
ERDOĞAN SARIKAYA

KARAPINAR

15.08.1981

 YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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