Konya’da bugün vefat edenler 15 Nisan 2026 Çarşamba

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|BEBEK BÜYER
|13.04.2026
|YAZIR MEZARLIĞI
|GÜLSEN DEMİR
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ÖZALP
20.08.1981
|SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|AYŞE KAĞNICIGİL
|
KONYA
08.01.1948
|MUSALLA MEZARLIĞI
|KEVSER ÖZKAN
|
KONYA
12.07.1956
|MUSALLA MEZARLIĞI
|MUSTAFA TOPRAKLIK
|
KOZLU
12.04.1938
|BEDİR MEZARLIĞI
|FATMA ÇELİK
|
TOPKARALI
01.01.1955
|YAZIR MEZARLIĞI
|HASİBE KÖSTERİT
|
SAMSUN
31.07.1945
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|YAKUP YAKICI
|
KONYA
08.08.1977
|KARAHÜYÜK (ÜÇYOL) MEZARLIĞI
|MEDİNA HACIMEMİŞOĞLU
|
ANDIRIN
02.08.1958
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|MUSTAFA KARA
|
SARAYÖNÜ
15.01.1950
|ANASULTAN MEZARLIĞI
|MUHAMMED YAZAN EL ŞERİF
|
HALEP
01.01.2013
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|TÜRKAN SEZER
|
KONYA
06.06.1945
|DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
|ERDOĞAN SARIKAYA
|
KARAPINAR
15.08.1981
|YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi