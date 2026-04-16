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Konya’da bugün vefat edenler 16 Nisan 2026 Perşembe

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 16 Nisan 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 16 Nisan 2026 Perşembe günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
MUSTAFA YÜCEL

KONYA

04.06.1977

 ANASULTAN MEZARLIĞI
YAKUP AKYILDIZ

BOTSA

01.01.1956

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
HATİCE KAYAN

HODOĞLU

26.03.1969

 ARAPLAR MEZARLIĞI
ÜMMÜ KURBİ

HACIYUNUSLAR 

12.05.1948

 YAZIR MEZARLIĞI
İSMAİL ÇİFÇİ

YAĞLIBOYAT

05.03.1954

 YAZIR MEZARLIĞI
FATMA BOZKURT

BOYALI

05.07.1951

 YAZIR MEZARLIĞI
YAŞAR GÖKER 

REİS

20.05.1957

 HOCACİHAN MEZARIĞI
MAKSUT ÇETİN

TUTAK

28.11.1955

 TEM MEZARLIĞI
SIDDIKA GÖKÇE

KONYA

30.12.1955

 ÜÇLER MEZARLIĞI
ERHAN PINAR

EREĞLİ

12.10.1958

 ARAPLAR MEZARLIĞI
MEHMET ÖZCİCİ

KONYA

25.09.1942

 GÖDENE (TOKİ) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
MUSTAFA TOKGÖZ

ABDİTOLU

10.03.1936

 ALİYENLER MEZARLIĞI
SATI HABACI

BULCUK

22.05.1955

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
KADİR ŞİMŞEK

OĞUZELİ

03.01.1951

 ARAPLAR MEZARLIĞI
HALİL TÜZÜN

EVLİYA TEKKE

06.01.1946

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
ŞÜKRİYE YILMAZ

GEYVE

05.12.1957

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
BAHRİYE TOP

DERE

01.05.1932

 TEKKE MEZARLIĞI
KAZIM ÖZKAN

KONYA

11.07.1980

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
HAMDİ BULMUŞ

KIZILVİRAN

05.02.1944

 ARAPLAR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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