Konya’da bugün vefat edenler 16 Nisan 2026 Perşembe

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|MUSTAFA YÜCEL
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KONYA
04.06.1977
|ANASULTAN MEZARLIĞI
|YAKUP AKYILDIZ
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BOTSA
01.01.1956
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|HATİCE KAYAN
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HODOĞLU
26.03.1969
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|ÜMMÜ KURBİ
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HACIYUNUSLAR
12.05.1948
|YAZIR MEZARLIĞI
|İSMAİL ÇİFÇİ
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YAĞLIBOYAT
05.03.1954
|YAZIR MEZARLIĞI
|FATMA BOZKURT
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BOYALI
05.07.1951
|YAZIR MEZARLIĞI
|YAŞAR GÖKER
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REİS
20.05.1957
|HOCACİHAN MEZARIĞI
|MAKSUT ÇETİN
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TUTAK
28.11.1955
|TEM MEZARLIĞI
|SIDDIKA GÖKÇE
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KONYA
30.12.1955
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|ERHAN PINAR
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EREĞLİ
12.10.1958
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|MEHMET ÖZCİCİ
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KONYA
25.09.1942
|GÖDENE (TOKİ) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
|MUSTAFA TOKGÖZ
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ABDİTOLU
10.03.1936
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|SATI HABACI
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BULCUK
22.05.1955
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|KADİR ŞİMŞEK
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OĞUZELİ
03.01.1951
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|HALİL TÜZÜN
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EVLİYA TEKKE
06.01.1946
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|ŞÜKRİYE YILMAZ
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GEYVE
05.12.1957
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|BAHRİYE TOP
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DERE
01.05.1932
|TEKKE MEZARLIĞI
|KAZIM ÖZKAN
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KONYA
11.07.1980
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|HAMDİ BULMUŞ
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KIZILVİRAN
05.02.1944
|ARAPLAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi