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Konya’da bugün vefat edenler 4 Nisan 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 4 Nisan 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 4 Nisan 2026 Cumartesi günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
AHMET ŞEREF GÜZELOĞLU

SÜRÜÇ

01.01.1945

 YAZIR MEZARLIĞI
ÖMER OZAĞAN

KONYA

06.07.1972

 MUSALLA MEZARLIĞI
HAVVA NEMUTLU

YATAĞAN

20.05.1942

 BEDİR MEZARLIĞI
NACİYE YÜKSEK

ORTAKARAVİRAN

10.04.1937

 BEDİR MEZARLIĞI
HALİME ŞEN

KONYA

29.05.1935

 ULUIRMAK MEZARLIĞI
FADİME KASALAK 

KONYA

11.07.1969

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
EMİNE DİNÇ

SIZMA KONYA 

21.06.1931

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
ASUMAN TORUN

KADINHANI

14.02.1957

 MUSALLA MEZARLIĞI
MERVE ÇAKIN

KARATAY

08.10.1998

 ALİYENLER MEZARLIĞI
MUSTAFA ÖZLÜ

HADİM

01.05.1975

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
FATMA ORDUKAYA 

KONYA

12.12.1952

 DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
TAHİR DEMİRAL

ERDEK

18.03.1945

 İŞGALAMAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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