Konya’da bugün vefat edenler 4 Nisan 2026 Cumartesi

|Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
|
Mezarlık
Defin
|AHMET ŞEREF GÜZELOĞLU
|
SÜRÜÇ
01.01.1945
|YAZIR MEZARLIĞI
|ÖMER OZAĞAN
|
KONYA
06.07.1972
|MUSALLA MEZARLIĞI
|HAVVA NEMUTLU
|
YATAĞAN
20.05.1942
|BEDİR MEZARLIĞI
|NACİYE YÜKSEK
|
ORTAKARAVİRAN
10.04.1937
|BEDİR MEZARLIĞI
|HALİME ŞEN
|
KONYA
29.05.1935
|ULUIRMAK MEZARLIĞI
|FADİME KASALAK
|
KONYA
11.07.1969
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|EMİNE DİNÇ
|
SIZMA KONYA
21.06.1931
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|ASUMAN TORUN
|
KADINHANI
14.02.1957
|MUSALLA MEZARLIĞI
|MERVE ÇAKIN
|
KARATAY
08.10.1998
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|MUSTAFA ÖZLÜ
|
HADİM
01.05.1975
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|FATMA ORDUKAYA
|
KONYA
12.12.1952
|DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
|TAHİR DEMİRAL
|
ERDEK
18.03.1945
|İŞGALAMAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi