Konya’da bugün vefat edenler 8 Nisan 2026 Çarşamba

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|AHMED KAREEM MOHAMMED MOHAMMED
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BABELON
01.03.1970
|BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|MEHMET TAŞ
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İBRALA
10.04.1941
|YAZIR MEZARLIĞI
|DOĞAN UĞUZ
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TAŞPINAR
04.02.1963
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|GÜLLÜ DARAK
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KONYA
04.05.1929
|MUSALLA MEZARLIĞI
|DAVUT YAVUZ
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SARIVELİLER
01.01.1956
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|KAMİLE KOÇ
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YALVAÇ
15.01.1956
|BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|ALİ OSMAN BULGUR
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HOCACİHAN
25.10.1942
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|NACİYE TEZCAN
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SİLLE
01.01.1950
|SİLLE MEZARLIĞI
|İLHAN SEYREK
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KONYA
02.02.1946
|DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
|HANIM KIRMIZIGÜL
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OĞLAKÇI
01.06.1956
|İSTİKLAL MEZARLIĞI
|SÜLEYMAN IŞIK
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CİHANBEYLİ
10.07.1969
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|BEBEK IMAMI
|08.04.2026
|ARAPLAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi