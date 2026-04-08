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Konya’da bugün vefat edenler 8 Nisan 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 8 Nisan 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 8 Nisan 2026 Çarşamba günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri 

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
AHMED KAREEM MOHAMMED MOHAMMED

BABELON

01.03.1970

 BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
MEHMET TAŞ

İBRALA

10.04.1941

 YAZIR MEZARLIĞI
DOĞAN UĞUZ

TAŞPINAR

04.02.1963

 ÜÇLER MEZARLIĞI
GÜLLÜ DARAK

KONYA

04.05.1929

 MUSALLA MEZARLIĞI
DAVUT YAVUZ

SARIVELİLER

01.01.1956

 ARAPLAR MEZARLIĞI
KAMİLE KOÇ

YALVAÇ

15.01.1956

 BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
ALİ OSMAN BULGUR

HOCACİHAN

25.10.1942

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
NACİYE TEZCAN

SİLLE

01.01.1950

 SİLLE MEZARLIĞI
İLHAN SEYREK

KONYA

02.02.1946

 DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
HANIM KIRMIZIGÜL

OĞLAKÇI

01.06.1956

 İSTİKLAL MEZARLIĞI
SÜLEYMAN IŞIK

CİHANBEYLİ

10.07.1969

 ARAPLAR MEZARLIĞI
BEBEK IMAMI 08.04.2026 ARAPLAR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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