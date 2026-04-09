Konya’da bugün vefat edenler 9 Nisan 2026 Perşembe

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|MUSTAFA UYSAL
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BOZKIR
01.03.1980
|ELMACI MEZARLIĞI
|HAYRİYE ÇETİN
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KAYAAĞZI
01.01.1950
|ELMACI MEZARLIĞI
|DOĞAN UĞUZ
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TAŞPINAR
04.02.1963
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|RECEP GÖKÇAY
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KONYA
13.12.1962
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|SÜLEYMAN DALKARA
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BOZKIR
13.04.1973
|KARAASLAN MEZARLIĞI
|ALİ YAŞAR AY
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AVDAN
28.03.1960
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|YÜKSEL GARS
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KONYA
31.01.1969
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|EMİNE KAPLAN
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CİHANBEYLİ
15.03.1943
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|ELMAS SAMAT
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TATKÖY
15.121937
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|SULTAN SÜZGEÇ
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DERBENT
03.04.1935
|TEKKE MEZARLIĞI
|HATİCE ARITAN
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TÜRKMENCAMİLİ
27.09.1963
|HACIFETTAH MEZARLIĞI
|NURİYE SAYDAM
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SARAÇOĞLU
10.08.1960
|ELMACI MEZARLIĞI
|MEHMET ZEKİ ŞAHİN
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AVDAN
18.03.1956
|KARAASLAN MEZARLIĞI
|RAMAZAN YAZGI
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TEKKE
01.03.1949
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|NURİ KARAMAN
|
KARAPINAR
28.02.1963
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
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Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
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Kaynak: Haber Merkezi