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Konya’da bugün vefat edenler 9 Nisan 2026 Perşembe

Konya’da bugün vefat edenler 9 Nisan 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 9 Nisan 2026 Perşembe günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık 

Defin
MUSTAFA UYSAL

BOZKIR

01.03.1980

 ELMACI MEZARLIĞI
HAYRİYE ÇETİN

KAYAAĞZI

01.01.1950

 ELMACI MEZARLIĞI
DOĞAN UĞUZ

TAŞPINAR

04.02.1963

 ÜÇLER MEZARLIĞI
RECEP GÖKÇAY

KONYA

13.12.1962

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
SÜLEYMAN DALKARA

BOZKIR

13.04.1973

 KARAASLAN MEZARLIĞI
ALİ YAŞAR AY

AVDAN

28.03.1960

 ÜÇLER MEZARLIĞI
YÜKSEL GARS

KONYA

31.01.1969

 ÜÇLER MEZARLIĞI
EMİNE KAPLAN

CİHANBEYLİ

15.03.1943

 ÜÇLER MEZARLIĞI
ELMAS SAMAT

TATKÖY

15.121937

 ARAPLAR MEZARLIĞI
SULTAN SÜZGEÇ

DERBENT

03.04.1935

 TEKKE MEZARLIĞI
HATİCE ARITAN

TÜRKMENCAMİLİ

27.09.1963

 HACIFETTAH MEZARLIĞI
NURİYE SAYDAM

SARAÇOĞLU

10.08.1960

 ELMACI MEZARLIĞI
MEHMET ZEKİ ŞAHİN

AVDAN

18.03.1956

 KARAASLAN MEZARLIĞI
RAMAZAN YAZGI

TEKKE

01.03.1949

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
NURİ KARAMAN

KARAPINAR

28.02.1963

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI


Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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