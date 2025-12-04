Konya Ereğli Arası Kaç KM? Konya Ereğli Arası Kaç Saat? Arabayla Ve Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Konya ile Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Ereğli arasında her gün yoğun bir ulaşım trafiği yaşanıyor. Gerek iş amaçlı gerekse aile ziyaretleri için sıkça kullanılan bu güzergahta "Konya Ereğli arası kaç km ve yolculuk kaç saat sürer?” soruları merak ediliyor. İşte arabayla ve otobüsle güncel süreler…
Konya Ereğli Arası Kaç KM?
Konya ile Ereğli arasındaki mesafe yaklaşık 145 – 150 kilometre civarındadır. Güzergâh genellikle Konya – Ereğli Yolu (D330) üzerinden sağlanır ve yol yapısı büyük oranda düzdür.
Konya Ereğli Arası Kaç Saat Sürer?
Ortalama yolculuk süresi 1 saat 40 dakika – 2 saat arasında değişmektedir. Trafik akışı, yol çalışması veya mevsimsel hava şartları süre üzerinde etkili olabilir.
Konya Ereğli Arası Arabayla Kaç Saat?
Arabayla seyahat edecekler için güncel süreler şöyledir:
Normal hızlarda: 1 saat 40 dakika – 1 saat 50 dakika
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde: 2 saate kadar uzayabilir
Hızlı ve kesintisiz bir sürüşte: 1 saat 35 dakikaya kadar düşebilir
Yol genel olarak akıcı ve rahat bir sürüş imkânı sunar.
Konya Ereğli Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?
Otobüslerle yapılan yolculuk firmaya göre farklılık gösterebilir:
2 saat – 2 saat 20 dakika arasında sürmektedir.
Bazı otobüslerin Çumra veya yol üzerindeki diğer ilçelerde yolcu alım yapması süreyi uzatabilir.
