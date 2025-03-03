Konya İftar Vakti Ne Kadar, Kaç Saat Kaldı? Konya Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 3 Mart 2025 Konya İftar Vakti

Konya’da 3 Mart 2025 tarihinde iftar vakti 18:52’dir. Bu saatte, akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Orucunu açmak isteyenler için bu saat önemli bir zaman dilimidir.

Konya İftar Vakti Ne Kadar, Kaç Saat Kaldı?

3 Mart 2025 Konya iftar vakti 18:52'dir. Eğer şu an saat 15:00 ise, iftara yaklaşık 3 saat 52 dakika kaldı. Ramazan ayında oruç tutanlar için iftar vakti, güneşin batışıyla birlikte akşam ezanı saatiyle aynıdır. Yani, 3 Mart 2025 tarihinde Konya'da iftar saati 18:52'dir ve bu vakitte oruçlar açılacaktır.

Konya Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?

3 Mart 2025 tarihinde Konya'da akşam ezanı saati 18:52'dir. Akşam ezanı ile birlikte iftar vakti başlayacak ve oruçlar açılacaktır. Konya'daki akşam ezanı saati, özellikle Ramazan ayında oruç tutanlar için çok önemlidir, çünkü bu saatte iftar yapılır.

3 Mart 2025 Konya İftar Vakti

3 Mart 2025 tarihinde Konya'da iftar saati 18:52'dir. İftar vakti, akşam ezanı saatiyle eş zamanlıdır. Oruç tutanlar bu saatte oruçlarını açacak ve akşam namazını kılacaklardır. Konya'da 3 Mart 2025 tarihinde iftar saati 18:52'dir, bu da oruç açma saatinizdir.

Kaynak: Haber Merkezi