Konya İftar Vakti Ne Kadar, Kaç Saat Kaldı? Konya Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak? 3 Mart 2025 Konya İftar Vakti
Konya’da 3 Mart 2025 tarihinde iftar vakti 18:52’dir. Bu saatte, akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılacak ve akşam namazı kılınacaktır. Orucunu açmak isteyenler için bu saat önemli bir zaman dilimidir.
Konya İftar Vakti Ne Kadar, Kaç Saat Kaldı?
3 Mart 2025 Konya iftar vakti 18:52'dir. Eğer şu an saat 15:00 ise, iftara yaklaşık 3 saat 52 dakika kaldı. Ramazan ayında oruç tutanlar için iftar vakti, güneşin batışıyla birlikte akşam ezanı saatiyle aynıdır. Yani, 3 Mart 2025 tarihinde Konya'da iftar saati 18:52'dir ve bu vakitte oruçlar açılacaktır.
Konya Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?
3 Mart 2025 tarihinde Konya'da akşam ezanı saati 18:52'dir. Akşam ezanı ile birlikte iftar vakti başlayacak ve oruçlar açılacaktır. Konya'daki akşam ezanı saati, özellikle Ramazan ayında oruç tutanlar için çok önemlidir, çünkü bu saatte iftar yapılır.
3 Mart 2025 Konya İftar Vakti
3 Mart 2025 tarihinde Konya'da iftar saati 18:52'dir. İftar vakti, akşam ezanı saatiyle eş zamanlıdır. Oruç tutanlar bu saatte oruçlarını açacak ve akşam namazını kılacaklardır. Konya'da 3 Mart 2025 tarihinde iftar saati 18:52'dir, bu da oruç açma saatinizdir.
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