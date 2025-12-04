GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya Isparta Arası Kaç KM? Konya Isparta Arası Kaç Saat? Arabayla Ve Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Konya Isparta Arası Kaç KM? Konya Isparta Arası Kaç Saat? Arabayla Ve Otobüsle Kaç Saat Sürer?

İç Anadolu ile Akdeniz arasında yer alan Konya ve Isparta arasında yapılacak yolculuklar öncesi mesafe ve ulaşım süreleri merak ediliyor. Özellikle iş seyahatleri, üniversite ulaşımı ve bölgesel ziyaretler nedeniyle sık kullanılan bu güzergahta "Konya Isparta arası kaç km ve yolculuk kaç saat sürer?” sorusu gündemde yer alıyor. İşte arabayla ve otobüsle güncel bilgiler…

Konya Isparta Arası Kaç KM?

Konya ile Isparta arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 265 – 275 kilometre arasında değişmektedir. Yol genellikle Beyşehir – Isparta güzergâhı üzerinden sağlanır ve mesafe tercih edilen rota ile birkaç kilometre farklılık gösterebilir.

Konya Isparta Arası Kaç Saat Sürer?

İki şehir arasındaki yolculuk süresi ortalama olarak 3 saat 20 dakika – 3 saat 40 dakika arasında değişmektedir. Mevsimsel hava şartları, yol çalışmaları veya trafik yoğunluğu süreyi etkileyebilir.

Konya Isparta Arası Arabayla Kaç Saat?

Arabayla seyahat edenler için ortalama süreler şu şekildedir:

  • Normal hızlarda: 3 saat 20 dakika – 3 saat 30 dakika

  • Yağışlı veya yoğun trafik durumunda: 3 saat 40 dakika – 4 saate kadar çıkabilir

  • Hızlı ve kesintisiz bir rota tercih edildiğinde: Süre 3 saat 10 dakikaya kadar düşebilir

Güzergâh, Beyşehir üzerinden geçtiği için hem dağlık hem de düz yollardan oluşur.

Konya Isparta Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Otobüs yolculuğu firmaya ve durak sayılarına göre değişiklik gösterebilir:

  • 3 saat 45 dakika – 4 saat 30 dakika arasında sürmektedir.

Bazı otobüslerin Beyşehir veya yol üzeri ilçelerde yolcu alımı yapması süreyi uzatabilir.

