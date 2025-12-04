GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,51
EURO
49,45
STERLİN
56,81
GRAM
5.839,25
ÇEYREK
9.603,06
YARIM ALTIN
19.110,67
CUMHURİYET ALTINI
38.100,47
YAŞAM Haberleri

Konya Karaman Arası Kaç KM? Konya Karaman Arası Kaç Saat? Arabayla Ve Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Konya Karaman Arası Kaç KM? Konya Karaman Arası Kaç Saat? Arabayla Ve Otobüsle Kaç Saat Sürer?

İç Anadolu'da birbirine en yakın şehirler arasında yer alan Konya ve Karaman arasındaki ulaşım süresi sıkça araştırılıyor. Özellikle günlük seyahat edenler ve şehirler arası plan yapanlar, "Konya Karaman arası kaç km ve yolculuk kaç saat sürer?” sorularına yanıt arıyor. İşte arabayla ve otobüsle güncel bilgiler…

Konya Karaman Arası Kaç KM?

Konya ile Karaman arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 103 – 110 kilometre arasında değişmektedir. Kullanılan güzergâh (Konya – Karaman Yolu / D715) ve şehir içi trafik yoğunluğu toplam mesafede küçük farklılıklara neden olabilir.

Konya Karaman Arası Kaç Saat Sürer?

İki şehir arasındaki yolculuk süresi ortalama olarak 1 saat 10 dakika – 1 saat 25 dakika arasında değişmektedir. Hava koşulları, yol çalışmaları ve trafik yoğunluğu süreyi etkileyebilir.

Konya Karaman Arası Arabayla Kaç Saat?

Arabayla seyahat edenler için ortalama yolculuk süreleri şöyledir:

  • Normal hızlarda: 1 saat 10 dakika – 1 saat 20 dakika

  • Yoğun trafik veya yağışlı havalarda: 1 saat 30 dakikaya kadar çıkabilir

  • Hızlı ve kesintisiz bir rota tercih edildiğinde: 1 saate kadar düşebilir

Bu güzergâh genel olarak düz ve akıcı bir yol olduğu için yolculuk rahat geçmektedir.

Konya Karaman Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Konya–Karaman arası otobüs yolculuğu firmaya göre değişiklik gösterebilir. Ortalama süreler:

  • 1 saat 30 dakika – 2 saat arasıdır.

Bazı firmaların şehir içi yolcu alımları veya mola tercihleri süreyi uzatabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER