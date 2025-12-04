Konya Karaman Arası Kaç KM? Konya Karaman Arası Kaç Saat? Arabayla Ve Otobüsle Kaç Saat Sürer?

İç Anadolu'da birbirine en yakın şehirler arasında yer alan Konya ve Karaman arasındaki ulaşım süresi sıkça araştırılıyor. Özellikle günlük seyahat edenler ve şehirler arası plan yapanlar, "Konya Karaman arası kaç km ve yolculuk kaç saat sürer?” sorularına yanıt arıyor. İşte arabayla ve otobüsle güncel bilgiler…
Konya Karaman Arası Kaç KM?
Konya ile Karaman arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 103 – 110 kilometre arasında değişmektedir. Kullanılan güzergâh (Konya – Karaman Yolu / D715) ve şehir içi trafik yoğunluğu toplam mesafede küçük farklılıklara neden olabilir.
Konya Karaman Arası Kaç Saat Sürer?
İki şehir arasındaki yolculuk süresi ortalama olarak 1 saat 10 dakika – 1 saat 25 dakika arasında değişmektedir. Hava koşulları, yol çalışmaları ve trafik yoğunluğu süreyi etkileyebilir.
Konya Karaman Arası Arabayla Kaç Saat?
Arabayla seyahat edenler için ortalama yolculuk süreleri şöyledir:
-
Normal hızlarda: 1 saat 10 dakika – 1 saat 20 dakika
-
Yoğun trafik veya yağışlı havalarda: 1 saat 30 dakikaya kadar çıkabilir
-
Hızlı ve kesintisiz bir rota tercih edildiğinde: 1 saate kadar düşebilir
Bu güzergâh genel olarak düz ve akıcı bir yol olduğu için yolculuk rahat geçmektedir.
Konya Karaman Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?
Konya–Karaman arası otobüs yolculuğu firmaya göre değişiklik gösterebilir. Ortalama süreler:
-
1 saat 30 dakika – 2 saat arasıdır.
Bazı firmaların şehir içi yolcu alımları veya mola tercihleri süreyi uzatabilir.
Kaynak: Haber Merkezi