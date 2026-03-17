Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Halil Bıçakçı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 111. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Başkan Bıçakçı, mesajında Çanakkale Zaferi'nin, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü nişanelerinden biri olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale, yalnızca bir savaşın adı değil; inancın, azmin ve fedakârlığın tarihe altın harflerle yazıldığı eşsiz bir destandır. 18 Mart 1915'te kazanılan bu büyük zafer, milletimizin vatan toprağı söz konusu olduğunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağının en açık göstergesidir.”

Çanakkale ruhunun sadece askeri bir başarıdan ibaret olmadığını belirten Başkan Bıçakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zafer, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en somut örneğidir. Türk milleti, Çanakkale'de yalnızca düşmana karşı değil, yokluklara ve imkânsızlıklara karşı da büyük bir direniş sergilemiştir. Bununla birlikte, savaşın en çetin anlarında dahi düşmanına karşı sergilediği merhamet ve insanlık anlayışıyla tüm dünyaya örnek olmuştur.”

Gelecek nesillere düşen sorumluluğa da dikkat çeken Başkan Bıçakçı, Çanakkale'nin anlamının doğru aktarılmasının önemine değinerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bizlere düşen en önemli görev; bu büyük destanı, taşıdığı ruh ve değerlerle birlikte gelecek nesillere aktarmaktır. Çanakkale'yi anlamak, geçmişimizi bilmek kadar geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek açısından da büyük önem taşımaktadır.”

Başkan Bıçakçı, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümünde; başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

