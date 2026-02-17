Konya TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? TOKİ 5000 TL nasıl geri alınır?

Konya TOKİ Başvuru Ücreti Ne Zaman İade Edilecek?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya'da yapılması planlanan sosyal konutlar için kura çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından hak sahibi olan vatandaşlar belirlenirken, kurada ismi çıkmayan binlerce başvuru sahibi ise başvuru ücretlerinin ne zaman iade edileceğini merak etmeye başladı.
Peki, Konya TOKİ başvuru parası ne zaman ve nereden alınacak? İşte detaylar…
Konya TOKİ Kurası Çıkmayanların Başvuru Ücreti Ne Zaman Yatırılacak?
TOKİ'nin belirlediği uygulamaya göre, sosyal konut kurasında hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru bedelini:
-
Kura çekiliş tarihinden itibaren
-
5 iş günü sonra
başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'leri üzerinden geri alabiliyor.
İade işlemleri otomatik olarak başlatılıyor ve vatandaşların ayrıca dilekçe vermesine gerek kalmıyor.
e-Devlet Üzerinden İade Durumu Nasıl Kontrol Edilir?
Başvuru ücretini e-Devlet üzerinden yatıran kişiler, iade sürecini yine sistem üzerinden takip edebiliyor.
e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapmak için şu adımlar izlenebilir:
-
e-Devlet sistemine giriş yapın.
-
Arama bölümüne "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı” yazın.
-
"Konut/İş Yeri Başvuru” hizmetine tıklayın.
-
Başvuru durumunuzu kontrol edin.
Eğer ekranda "İade Edildi” veya "İade Sürecinde” ibaresi yer alıyorsa, ilgili bankanın şubeleri ya da ATM'leri üzerinden ücretinizi alabilirsiniz.
Emlak Konut Üzerinden Yapılan Başvurularda İade Süreci
Bazı projelerde başvuru bedelleri, Emlak Konut GYO üzerinden yatırılabiliyor.
Bu yöntemle ödeme yapan vatandaşlar, kurada hak sahibi olamamaları halinde, iade işlemlerini Emlak Konut'un resmi internet sitesi ve ilgili kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Konya TOKİ Başvuru Ücreti Nereden Alınır?
Kurada ismi çıkmayan Konya'daki başvuru sahipleri, iade işlemlerini şu kanallar aracılığıyla yapabilir:
-
Başvuru yapılan bankanın şubeleri
-
Banka ATM'leri
-
İnternet bankacılığı (bazı bankalarda)
-
Emlak Konut başvuru sistemi (varsa)
İade süresi dolmadan önce bankaya başvurulması gerekmiyor. Sistem üzerinden ücret otomatik olarak hesaba tanımlanıyor.
Konya TOKİ İade Süreciyle İlgili Özet Bilgiler
-
İade süresi: Kura tarihinden sonra 5 iş günü
-
Başvuru yapanlar: Banka/ATM üzerinden alabilir
-
e-Devlet'ten başvuranlar: Durumlarını sistemden kontrol edebilir
-
Emlak Konut üzerinden başvuranlar: Kurumun resmi kanallarını kullanır
-
Ek başvuru ya da dilekçe gerekmez
