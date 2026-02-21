Konya TOKİ kura sonuçları e-Devlet’e ne zaman düşer? Konya TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Konya'da gerçekleştirilen kura çekilişleri yakından takip ediliyor. Kurası tamamlanan projelerde başvuru sahipleri, sonuçların e-Devlet sistemine ne zaman yükleneceğini araştırıyor. Özellikle 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya'daki hak sahipleri listelerinin erişime açılacağı tarih merak konusu oldu.
Konya TOKİ kura sonuçları e-Devlet'e ne zaman yüklenir?
Konya'da yapılan TOKİ kura çekilişlerinin ardından sonuçların e-Devlet sistemine aktarılma süresi, ilgili projenin takvimine ve başvuru yoğunluğuna göre değişebiliyor.
Genel uygulamaya göre Konya'daki projelerde:
Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar çoğu zaman aynı gün içerisinde sisteme yükleniyor.
Bazı projelerde ise en geç 1 ila 3 iş günü içinde e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor.
Merkez ve yoğun başvuru alınan ilçelerde teknik ve idari işlemler nedeniyle bu süre birkaç gün uzayabiliyor.
TOKİ tarafından Konya özelinde yapılan resmi duyurular doğrultusunda hak sahibi listeleri sisteme aktarılıyor ve vatandaşların erişimine açılıyor.
Konya TOKİ sonuçları e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?
Konya'da kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor. İzlenmesi gereken adımlar şöyle:
e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.
Arama bölümüne "TOKİ” ya da "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı” yazılır.
Konya'daki ilgili proje ve kura sonucu sorgulama ekranı seçilir.
Hak sahipliği durumu ekranda görüntülenir.
Sonuç ekranında başvuru sahibinin hak sahibi olup olmadığı bilgisi açık şekilde yer alır.
Konya 500 Bin Sosyal Konut Projesi kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Konya'da "500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişlerinde hak sahibi olan vatandaşlar da sonuçlarını yine e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. İl ve ilçe bazlı açıklanan kura listeleri, çekiliş takviminin tamamlanmasının ardından sisteme yükleniyor.
Konya merkez ve ilçelerde başvuru yapan vatandaşların, TOKİ'nin resmi açıklamalarını ve proje bazlı duyurularını takip etmeleri sonuçların yayımlanma tarihini öğrenmeleri açısından önem taşıyor.
Konya'da gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişlerinin ardından hak sahipliği sonuçları genellikle kısa süre içinde e-Devlet sistemine aktarılıyor. Başvuru sahipleri, online sorgulama ekranı üzerinden durumlarını hızlı ve güvenli şekilde öğrenebiliyor.
