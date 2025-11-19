Konya TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Konya TOKİ Peşinat Kaç TL? Konya TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Konya TOKİ Konut Fiyatları 2025

Konya'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan yeni projesine başvurular hızla devam ederken, vatandaşlar 2025 ödeme planını, peşinat miktarlarını ve aylık taksit tutarlarını araştırıyor. Konya TOKİ 1+1 ve 2+1 daire fiyatları, başvuru detayları ve taksit başlangıç tarihleri netleşmiş durumda. Peki Konya TOKİ aylık ödeme ne kadar? Peşinat kaç TL? Taksitler ne zaman başlayacak? İşte Konya'ya özel TOKİ ödeme planı…
Konya TOKİ Ödeme Planı 2025
Konya, TOKİ ödeme sisteminde Anadolu illeri kategorisinde yer aldığı için projede standart ödeme modeli uygulanacak:
- %10 peşinat,
- 240 ay (20 yıl) vade,
- 6 ayda bir memur maaş artışına göre güncellenen taksitler
Konutlar 1 milyon 800 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Konya TOKİ Taksitleri Ne Kadar?
2025 yılında Konya için açıklanan başlangıç taksit tutarları şu şekilde:
- 1+1 dairelerde: 6.750 TL
- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL
- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL
Bu tutarlar, memur maaş artış oranına bağlı olarak her 6 ayda bir güncellenecek.
Konya TOKİ Peşinat Kaç TL?
Konya TOKİ konutlarında geçerli peşinat tutarları:
-
55 m² 1+1: 180.000 TL
-
65 m² 2+1: 220.000 TL
-
80 m² 2+1: 265.000 TL
Peşinat, hak sahiplerinin sözleşme imzalayacağı gün ödenecek.
Konya TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Taksit Hesaplaması
Konya'da satışa sunulan konutların detaylı ödeme planı şu şekilde:
55 m² – 1+1 Konutlar
- Peşinat: 180.000 TL
- Aylık taksit: 6.750 TL
- Vade: 240 ay
65 m² – 2+1 Konutlar
- Peşinat: 220.000 TL
- Aylık taksit: 8.250 TL
- Vade: 240 ay
80 m² – 2+1 Konutlar
- Peşinat: 265.000 TL
- Aylık taksit: 9.938 TL
- Vade: 240 ay
Konya TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?
Konya'da taksit ödemeleri, vatandaşların sözleşme imzaladığı ayı takip eden ay başlayacak. Örneğin sözleşme Aralık ayında yapılırsa, ilk taksit Ocak ayında ödenecek.
Konya TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?
Konya'da TOKİ başvuruları şu kanallar üzerinden alınıyor:
- e-Devlet,
- Ziraat Bankası,
- Halkbank,
- Emlak Katılım Bankası
Başvuru ücreti 5.000 TL, son başvuru tarihi ise 19 Aralık 2025.
Konya'da TOKİ Konut Fiyatları 2025
Konya'da satışa sunulan konutların başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL. Konutun büyüklüğüne göre toplam ödeme miktarı artıyor. Taksitler ise memur maaş artışına göre 6 ayda bir güncellenecek.
Konya'da uygun maliyetlerle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2025 yılı TOKİ ödeme planı tüm detaylarıyla belirlenmiş durumda.
Kaynak: Haber Merkezi