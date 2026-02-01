Korkusuz Korkak adlı filmde Kemal Sunal’ın canlandırdığı Mülayim, kendisine silah çeken Ayı Abbas’ın karşısında hangisini yiyerek onu etkisiz hale getirir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
1979 yapımı, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği "Korkusuz Korkak", Kemal Sunal'ın en ikonik filmlerinden biridir. Filmde, yanlışlıkla öleceğini sanan Mülayim'in bir anda korkusuz bir kahramana dönüşmesi ve mahallenin kabadayısı Ayı Abbas'a kafa tutması sinema tarihimizin en komik sahneleri arasında yer alır.
"Korkusuz Korkak" filminde Mülayim, kendisine silah çeken Ayı Abbas'ın karşısında hangisini yiyerek onu etkisiz hale getirir?
O meşhur sahnede Mülayim, Ayı Abbas'ın silahlı tehditlerine zerre aldırış etmeden büyük bir iştahla limon yer. Limonun ekşiliğini izleyen Ayı Abbas'ın ağzı sulanır, yüzü şekilden şekle girer ve en sonunda kamaşan dişleri yüzünden konuşamaz, tetik çekemez hale gelerek teslim olur.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”