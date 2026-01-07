KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? KPSS-2025/2 atamaları ne zaman yapılacak? ÖSYM GİRİŞ EKRANI

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan adaylar için yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. İşte adayların merakla beklediği tüm detaylar:
KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecekler. Sonuçlar saat 11.00 itibarıyla sistem üzerinden adayların erişimine açıldı.
ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS Yerleştirme Süreci Nasıl İşledi?
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadroları için tercih bildirimleri 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında toplanmıştı. ÖSYM'nin titizlikle yürüttüğü değerlendirme süreci sonunda, puan üstünlüğü ve tercih sıralamasına göre yerleştirme işlemleri sonuçlandırıldı.
Atanan Adaylar Ne Yapmalı?
Bir kadroya yerleşen adayların, atama işlemleri için yerleştirildikleri kurumların duyurularını takip etmesi gerekiyor. Kurumlar, adaylardan istenecek belgeleri ve göreve başlama tarihlerini kendi resmi internet siteleri üzerinden yayımlayacaklar.
