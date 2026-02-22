GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kraliçe Elizabeth’in 1599’da “Koca Türk’e gidecek ve diğer ülkeler arasında çok konuşulacak büyük ve ilginç bir hediye“ diye III. Mehmed’e verdiği hediye nedir? Beyaz’la Joker Sorusu

Güncelleme Tarihi:

İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth ile Osmanlı Sultanı III. Mehmed arasındaki diplomatik ilişkilerin en ilginç ve ihtişamlı sahnelerinden biri, 1599 yılında İstanbul'a gönderilen bu sıra dışı hediyedir. İngiltere'nin Osmanlı ile ticari ve siyasi ittifakını güçlendirmek amacıyla gönderdiği bu hediye, hem bir mühendislik harikası hem de dönemin en ileri teknolojisinin bir göstergesiydi.

Kraliçe Elizabeth'in 1599'da III. Mehmed'e gönderdiği "büyük ve ilginç" hediye nedir?

Bu tarihi hediyenin özelliklerini ve İstanbul'daki yankılarını incelediğimizde:

  • Mekanik Saatli Org: Kraliçe Elizabeth tarafından gönderilen hediye, dönemin ünlü saat ustası Thomas Dallam tarafından tasarlanan devasa bir mekanik orgdur. Bu org, sadece müzik çalmakla kalmıyor, üzerindeki karmaşık mekanizmalar sayesinde kendi kendine hareket eden figürlere de sahipti.

  • Özellikleri: Yaklaşık 5 metre boyunda olan bu orgun üzerinde, kanat çırpan ve öten gümüş bir guguk kuşu, hareket eden melek figürleri ve her saat başında çalan bir saat düzeneği bulunuyordu. Müzik aleti, kendi kendine çeşitli şarkıları çalabiliyordu.

  • Thomas Dallam'ın Yolculuğu: Org parçalar halinde İstanbul'a getirilmiş ve bizzat tasarımcısı Thomas Dallam tarafından Topkapı Sarayı'nda bir ay süren bir çalışmayla monte edilmiştir. III. Mehmed, mekanizmayı gördüğünde hayranlığını gizleyememiş ve Dallam'ı ödüllendirmiştir.

  • Siyasi Önemi: Bu hediye, İngiltere'nin İspanya'ya karşı Osmanlı'nın desteğini alma ve Akdeniz'deki ticari ayrıcalıklarını (kapitülasyonlarını) koruma çabasının bir sembolüydü.

Cevap: Mekanik Saatli Org (Dallam Orgu)

