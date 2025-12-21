Kuğu Gölü ve Fındıkkıran gibi ünlü bale eserlerinin de bestecisi olan, 19. yüzyılda yaşamış hangi adda bir müzisyen vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez klasik müzik ve bale tarihine dair bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. 19. yüzyıla damga vuran bestecilerden birinin eserleri üzerinden yöneltilen soru dikkat çekti.
"Kuğu Gölü” ve "Fındıkkıran” gibi ünlü bale eserlerinin de bestecisi olan, 19. yüzyılda yaşamış hangi adda bir müzisyen vardır?
A) Şalgamov
B) Ayranovίς
C) Kefiryeva
D) Çaykovski
Doğru cevap: D) Çaykovski
Kaynak: Haber Merkezi