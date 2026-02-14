Kullanımda olan 200 Türk Lirası’nın arka yüzünde hangisinin portresi vardır? Çifte Milyon Sorusu

Tedavüldeki en yüksek değerli banknotumuz olan 200 Türk Lirası'nın arka yüzünde, Türk-İslam kültürünün en önemli şair ve mutasavvıflarından biri olan Yunus Emre'nin portresi bulunmaktadır.

200 TL banknotu (E9 Emisyon Grubu) hakkında bazı önemli detaylar şunlardır:

Ön Yüz: Tüm banknotlarımızda olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk 'ün portresi yer alır.

Arka Yüz Teması: Yunus Emre 'nin portresinin hemen yanında, onun barış ve sevgi felsefesini simgeleyen "Yunus Emre Türbesi" , Yunus'un şiirlerinde sıkça geçen "gül" motifleri ve kuş figürleri bulunur.

Ünlü Sözü: Arka yüzde ayrıca Yunus Emre'nin meşhur "Sevelim, sevilelim" dizesi yer almaktadır.

Diğer Banknotların Arka Yüzündeki İsimler:

Karşılaştırma yapabilmeniz için diğer banknotlardaki isimleri de şöyle listeleyebiliriz:

Banknot Arka Yüzdeki Kişi Alanı 5 TL Aydın Sayılı Bilim Tarihçisi 10 TL Cahit Arf Matematikçi 20 TL Mimar Kemaleddin Mimarlık 50 TL Fatma Aliye Hanım Edebiyat / Yazar 100 TL Itrî (Buhurizade Mustafa Efendi) Klasik Türk Müziği 200 TL Yunus Emre Tasavvuf ve Şiir

Cevap: Yunus Emre

