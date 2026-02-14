Kullanımda olan 200 Türk Lirası’nın arka yüzünde hangisinin portresi vardır? Çifte Milyon Sorusu

Tedavüldeki en yüksek değerli banknotumuz olan 200 Türk Lirası'nın arka yüzünde, Türk-İslam kültürünün en önemli şair ve mutasavvıflarından biri olan Yunus Emre'nin portresi bulunmaktadır.
200 TL banknotu (E9 Emisyon Grubu) hakkında bazı önemli detaylar şunlardır:
-
Ön Yüz: Tüm banknotlarımızda olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi yer alır.
-
Arka Yüz Teması: Yunus Emre'nin portresinin hemen yanında, onun barış ve sevgi felsefesini simgeleyen "Yunus Emre Türbesi", Yunus'un şiirlerinde sıkça geçen "gül" motifleri ve kuş figürleri bulunur.
-
Ünlü Sözü: Arka yüzde ayrıca Yunus Emre'nin meşhur "Sevelim, sevilelim" dizesi yer almaktadır.
Diğer Banknotların Arka Yüzündeki İsimler:
Karşılaştırma yapabilmeniz için diğer banknotlardaki isimleri de şöyle listeleyebiliriz:
|Banknot
|Arka Yüzdeki Kişi
|Alanı
|5 TL
|Aydın Sayılı
|Bilim Tarihçisi
|10 TL
|Cahit Arf
|Matematikçi
|20 TL
|Mimar Kemaleddin
|Mimarlık
|50 TL
|Fatma Aliye Hanım
|Edebiyat / Yazar
|100 TL
|Itrî (Buhurizade Mustafa Efendi)
|Klasik Türk Müziği
|200 TL
|Yunus Emre
|Tasavvuf ve Şiir
Cevap: Yunus Emre
Kaynak: Haber Merkezi