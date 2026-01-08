Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezbere bilen kimseye ne denir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

İslam kültüründe ve dini eğitimde Kur'an-ı Kerim'in tamamını başından sonuna kadar hiçbir hata yapmadan ezbere okuyabilen kişiler, toplumda büyük bir saygı görür ve özel bir unvanla anılırlar. Bu gelenek, İslam'ın ilk yıllarından itibaren Kur'an'ın korunması amacıyla başlatılmıştır.

Kur'an-ı Kerim'in Tamamını Ezbere Bilen Kimseye Ne Denir?

Doğru Cevap: Hafız

Arapça kökenli bir kelime olan "Hafız", sözlük anlamı itibarıyla "koruyan, muhafaza eden, saklayan" demektir. Dini bir terim olarak ise Kur'an-ı Kerim'in tamamını hıfzeden (ezberleyen) kişileri ifade eder.

