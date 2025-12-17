Kuruluş Orhan 8 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kuruluş Orhan 8 Neden Yok? Kuruluş Orhan 8 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 17 Aralık 2025 ATV Yayın Akışı

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği ve Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Orhan, 8. bölümüyle izleyicileri aksiyon ve entrika dolu bir hikâyeye davet ediyor.

Kuruluş Orhan 8. Bölümde Neler Olacak?

Yeni bölümde, Anadolu'yu kana bulamak isteyen karanlık güçler ve Kayı obasındaki iç çekişmeler ön plana çıkıyor:

Kutsal Mabed Şövalyeleri ve Hector: Haçlı Seferi başlatmak isteyen bu tarikatın lideri Hector, Orhan Bey'e zarar vermek için en yakınlarını hedef alıyor ve hain planının ilk adımını Fatma Hatun üzerinden atıyor.

Orhan Bey ve Flavius İş Birliği: Bizans İmparatoru'na yapılan saldırı sonrası, ezeli düşmanlar Orhan Bey ve Flavius, şövalyeleri bulmak için geçici olarak güçlerini birleştiriyor.

Obada Dafne Rüzgârı: İmparator saldırısından kurtulan Dafne'nin Kayı obasına gelişi, Nilüfer ve Malhun Hatunlar arasında gerginliğe yol açıyor; ancak Dafne'nin asıl amacı İmparator'u bulmaktır.

İmkânsız Aşk ve Sınav: Flavius, Akçora kimliğiyle tekrar Fatma Hatun'un karşısına çıkarak ona evlilik hakkındaki kararını soruyor.

Dursun ve Halime Gerilimi: Halime'nin talibiyle yaşadığı sorun sonrası kafesli çadıra atılan Dursun, Halime ile arasındaki adı konulmamış duyguların sınavını veriyor.

Kuruluş Orhan Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

Dizi, hem deneyimli usta isimleri hem de genç yetenekleri bir araya getiren güçlü bir kadroya sahiptir:

Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey): Beyliğin istikbali, kutlu gazanın lideri ve Osman Gazi'nin oğlu.

Barış Falay (Şahinşah Bey): Osman Bey'in geleneklere bağlı, sözünü sakınmayan can yoldaşı.

Mahassine Merabet (Nilüfer Hatun): Mücadeleyle bilenmiş, sevdayla yoğrulmuş bir yürek.

Bennu Yıldırımlar (Malhun Hatun): Devletin vakarı ve obanın direği olan ana figür.

Şükrü Özyıldız (Flavius): Bizans'ın Bursa'daki son umudu ve karanlık sesin sahibi.

Burak Sergen (Tekfur Saroz): Bursa'nın yılmaz koruyucusu ve savaşçı lideri.

Ömer Faruk Aran (Alaeddin Bey): İlimde derin, savaşta maharetli bir şehzade.

Kadroda ayrıca Cihan Ünal, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı ve Can Atak gibi birçok başarılı isim yer almaktadır.

Görkemli Prodüksiyon ve Çekim Yerleri

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda devasa alanlar inşa edildi:

8000 metrekarelik alanda giriş, çarşı, avlu ve kabul salonlarıyla aslına uygun olarak yapıldı. 800 metre uzunluğunda kale surları inşa edilirken, 80 bin metrekarelik alanda Bursa şehrinin inşasına başlandı. Türkmenistan'da özel olarak üretilen 80 el yapımı çadırdan oluşan oba, 88 bin metrekarelik bir alana kuruldu. İlk bölüm çekimlerinde 80 binden fazla yardımcı oyuncu yer alırken, aksiyon sahnelerine 80 kişilik profesyonel koreografi ekibi eşlik etti.

Kuruluş Orhan 8. Bölüm HD Tek Parça Nereden İzlenir?

Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümlerini ve 8. bölümün tamamını HD kalitede izlemek için aşağıdaki platformları kullanabilirsiniz:

Resmi Yayıncı Kanalı: Dizinin yayınlandığı televizyon kanalının web sitesi üzerinden canlı yayın ve tekrar bölümlerine ulaşılabilir.

Resmi YouTube Kanalı: Dizinin resmi YouTube sayfasında bölümler genellikle tek parça ve yüksek çözünürlüklü olarak paylaşılmaktadır.

Dijital Platformlar: Yapımcı firmanın veya yayıncı kuruluşun dijital arşiv platformları üzerinden reklamsız ve HD izleme seçeneği sunulmaktadır.

