Kuruluş Orhan yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Orhan neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 ARALIK 2025 ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yılbaşı yayın akışıyla birlikte dizinin bu akşam olup olmadığı netleşti.
Kuruluş Orhan yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu?
Hayır, Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü 31 Aralık 2025 akşamı ATV yayın akışında yer almıyor.
Kuruluş Orhan neden yok?
Dizi, yılbaşı özel yayınları nedeniyle bu hafta ekrana gelmiyor. ATV, yılbaşı gecesine özel programlama kapsamında prime time kuşağında farklı bir içerik yayınlıyor.
Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kısa bir yılbaşı arası veren dizinin yeni bölümünün, kanalın normal yayın takvimine dönmesiyle birlikte önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Resmî yayın tarihi ATV tarafından duyurulduğunda netlik kazanacak.
31 Aralık 2025 ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? – Yılbaşı Özel
02:00 Ölümlü Dünya
