Son Dakika
YAŞAM Haberleri

L. Frank Baum’un yazdığı “Oz Büyücüsü“ adlı eserde Dorothy ve arkadaşlarının gittiği şehir hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Güncelleme Tarihi:

L. Frank Baum’un yazdığı “Oz Büyücüsü“ adlı eserde Dorothy ve arkadaşlarının gittiği şehir hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Edebiyat dünyasının en bilinen çocuk klasiklerinden biri olan "Oz Büyücüsü”, fantastik yolculuğu ve unutulmaz karakterleriyle yıllardır ilgi görüyor.

L. Frank Baum'un yazdığı "Oz Büyücüsü" adlı eserde Dorothy ve arkadaşlarının gittiği şehir hangisidir?

L. Frank Baum tarafından kaleme alınan Oz Büyücüsü adlı eserde Dorothy; Korkuluk, Teneke Adam ve Korkak Aslan ile birlikte Oz Diyarı'nda bir yolculuğa çıkar. Amaçları, dileklerini gerçekleştirebileceğini düşündükleri Oz Büyücüsü'ne ulaşmaktır.

Bu yolculuk boyunca Sarı Tuğlalı Yol'u takip eden kahramanlar, sonunda Zümrüt Şehri'ne (Emerald City) varırlar.

Cevap: Zümrüt Şehri (Emerald City)

Kaynak: Haber Merkezi

