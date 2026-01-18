GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
La Diva Turca ve La Regina ünvanlarıyla tanınan dünyaca ünlü operacı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Dünya opera tarihine adını altın harflerle yazdıran, sahne hakimiyeti ve eşsiz lirik soprano sesiyle müzik otoritelerini kendine hayran bırakan bir sanatçımız, uluslararası arenada Türkiye'nin gururu olmuştur. Özellikle İtalya'da kazandığı büyük başarılar sayesinde kendisine yakıştırılan onur payeleri, onun sadece bir sanatçı değil, bir opera ikonu olduğunun kanıtıdır.

"La Diva Turca" (Türk Divası) ve "La Regina" (Kraliçe) lakapları hangi opera sanatçımıza aittir?

  1. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak kabul edilen sanatçımız, 1950'li yıllardan itibaren Avrupa'nın en prestijli sahnelerinde, özellikle de Milano'daki ünlü La Scala operasında fırtınalar estirmiştir. Kariyeri boyunca canlandırdığı trajik karakterler ve teknik becerisiyle "Leyla Gencer" ismi, dünya genelinde opera sanatıyla özdeşleşmiştir. Sanatçı, vefatından sonra vasiyeti üzerine külleri İstanbul Boğazı sularına dökülerek kendi topraklarıyla ebediyen kucaklaşmıştır.

Cevap: Leyla Gencer

