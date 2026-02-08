GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Lev Tolstoy hangisi sırasında Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Lev Tolstoy hangisi sırasında Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Dünya edebiyatının dev isimlerinden Lev Tolstoy, gençlik yıllarında sadece bir yazar adayı değil, aynı zamanda aktif bir askerdi. Savaş meydanlarında edindiği deneyimler, başyapıtı olan "Harp ve Sulh" (Savaş ve Barış) romanındaki gerçekçi savaş tasvirlerinin de temelini oluşturmuştur.

Lev Tolstoy hangisi sırasında Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır?

Lev Tolstoy, 1853-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı sırasında Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır. Özellikle savaşın en kanlı safhalarından biri olan Sivastopol Kuşatması'na bizzat katılmış ve buradaki izlenimlerini ünlü "Sivastopol Hikâyeleri" (Sevastopol Sketches) adlı eserinde kaleme almıştır.

Bu görev sırasındaki üstün hizmetlerinden dolayı "Yiğitlik Nişanı" ile ödüllendirilmiş, ancak savaşın yıkıcılığına tanık olması onun ileride radikal bir pasifist ve savaş karşıtı olmasına zemin hazırlamıştır.

Cevap: Kırım Savaşı.

