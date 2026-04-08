Lirid (Lyrid) yağmuru 2026 ne zaman? 2026 Lyrid (Çalgı) meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nereden izlenir?

Gökyüzü meraklıları için yılın en heyecan verici doğa olaylarından biri kapıda! Her yıl bahar aylarında gerçekleşen 2026 Lyrid meteor yağmuru için heyecanlı bekleyiş devam ederken, bu görsel şölenin hangi tarihlerde izlenebileceği netleşti. Astronomi severler şimdiden “Lyrid meteor yağmuru Türkiye’den görünecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar…

Lyrid (Lyrid) meteor yağmuru, 2026 takviminde yerini aldı. Binlerce yıldır gözlemlenen bu eşsiz gökyüzü olayı için geri sayım sürerken, herkes Lyrid meteor yağmurunun ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bu görsel şöleni izlemek isteyen vatandaşlar, en net görüntülerin hangi saatlerde ve hangi noktalardan yakalanabileceğini araştırıyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den görünecek mi ve nereden izlenebilir? Lyrid Çalgı meteor yağmuru ne zaman? İşte detaylar… LYRID (ÇALGI) METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? Her yıl 16 ile 25 Nisan tarihleri ​​arasında aktif olan Lyrid meteor yağmuru, bu sene 22 Nisan'ı 23 Nisan'a bağlayan gece yarısı en yoğun noktaya ulaşacak. Ortalama bir Lyrid meteor yağmuru saatte 15 ila 20 meteor üretecek. LYRID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ? Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Türkiye'nin coğrafi konumu, bu tür gök olaylarını izlemek için oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki şehir ışıklarından uzak yüksek rakımlı yerler, meteor yağmurunu izlemek için harika fırsatlar sunacak. Kaynak: Haber Merkezi

