LoL çöktü mü? LoL neden açılmıyor? LoL maça bağlanamıyorum çözümü ne? LoL yüksek ping nasıl düşer?

10 Aralık 2025 itibarıyla birçok League of Legends oyuncusu oyuna girişte hata, istemcinin açılmaması, maça bağlanamama ve yüksek ping sorunları yaşadığını bildiriyor. Kullanıcı raporlarının artması, LoL tarafında olası bir sunucu veya bağlantı problemi olabileceğini gösteriyor. Riot Games'ten resmi bir çökme açıklaması gelmiş değil.

LoL çöktü mü?

LoL'ün tamamen çöktüğüne dair kesin bir duyuru bulunmuyor ancak giriş ekranında takılma, istemcinin yanıt vermemesi, maç yükleme ekranında donma ve yüksek ping gibi yaygın sorunlar, LoL sunucularında kısmi bir aksaklık yaşandığını gösteriyor. Bu tarz sorunlar genellikle bölgesel sunucu yoğunluğunda veya Riot istemci servislerinde gerçekleşiyor.

LoL neden açılmıyor?

Oyunun açılmaması veya istemcinin sürekli yüklenme ekranında kalması çoğunlukla bağlantı doğrulama ve Riot sunucu yanıt gecikmeleriyle ilişkilidir. Bugün yaşanan sorunlar, oturum açma servislerindeki geçici yoğunluk veya internet yönlendirme problemleri nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bazı oyuncular istemciyi açarken beyaz ekranla karşılaştığını veya istemcinin kendiliğinden kapandığını bildiriyor; bu durum da Riot istemci taraflı gecikmeyi işaret ediyor.

LoL maça bağlanamıyorum, çözümü ne?

Maça bağlanamama ve yükleme ekranında kalma hatası, LoL'de en çok görülen bağlantı sorunlarındandır.

Bu hatayı gidermek için yapılabilecekler:

Oyunu tamamen kapatıp istemciyi yeniden başlatmak

Wi-Fi yerine mobil internet veya kablolu bağlantı ile denemek

DNS ayarını otomatik moda almak veya Google DNS kullanmak

Arka planda çalışan VPN, proxy veya internet engelleyici yazılımları kapatmak

Riot istemcisinde "Oyun Onarımı” seçeneğini çalıştırmak

Modemi yeniden başlatmak

Eğer sorun sunucu taraflıysa bu adımlar geçici iyileşme sağlar ancak tam çözüm sunucular normale döndüğünde gerçekleşir.

LoL yüksek ping nasıl düşer?

Yüksek ping sorunu hem internet sağlayıcı hem de Riot sunucularıyla ilgili olabilir. Ping düşürmek için en etkili yöntemler:

Wi-Fi yerine ethernet (kablolu) bağlantı kullanmak

Modemi yeniden başlatıp hat tazeleme yapmak

VPN/proxy kullanıyorsanız kapatmak

Arka planda internet kullanan uygulamaları kapatmak

DNS ayarlarını Google DNS (8.8.8.8 – 8.8.4.4) veya Cloudflare DNS (1.1.1.1) olarak değiştirmek

LoL istemcisinde "Yüksek Performans Modu”nu açmak

Yüksek ping birçok oyuncuda aynı anda görülüyorsa sorun büyük ihtimalle Riot sunucularındadır ve çözüm sunucu tarafında yapılacak iyileştirmelerle sağlanır.

Kaynak: Haber Merkezi