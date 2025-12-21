GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Lucky Luke, Türkiye’de hangi adla bilinen çizgi roman ve çizgi film karakterinin orijinal adıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu



Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez çizgi roman ve çizgi film dünyasına dair, Türkiye'deki isimlendirmeleri ölçen bir soru izleyicilerin karşısına çıktı.

"Lucky Luke”, Türkiye'de hangi adla bilinen çizgi roman ve çizgi film karakterinin orijinal adıdır?

A) Temel Reis
B) Red Kit
C) Şirin Baba
D) Müfettiş Gadget

"Lucky Luke”, Türkiye'de hangi adla bilinen çizgi roman ve çizgi film karakterinin orijinal adıdır? sorusunun cevabı

Doğru cevap: B) Red Kit

Kaynak: Haber Merkezi

