YAŞAM Haberleri

Mahmut Tuncer’in seslendirdiği El Porompompero adlı şarkının orijinalinin türü nedir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Mahmut Tuncer’in seslendirdiği El Porompompero adlı şarkının orijinalinin türü nedir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Türkçe sözlerle bilinen bazı şarkıların kökeni farklı ülke ve müzik türlerine dayanabiliyor. Mahmut Tuncer'in seslendirdiği bu parça da bunlardan biri.

Mahmut Tuncer'den dinlediğiniz "El Porompompero” adlı şarkının orijinalinin türü nedir?

Flamenko (İspanyol Rumba Flamenkası)

"El Porompompero”, İspanyol kökenli bir şarkıdır ve flamenko müziğinin rumba flamenka türüne aittir. Parça, İspanya'da özellikle Endülüs bölgesiyle özdeşleşen ritmik flamenko geleneğinden gelmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

