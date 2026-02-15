GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
MALATYA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Malatya’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak? 2026 Malatya Hatimle Teravih Kılınan Camiler Listesi

Doğu Anadolu'nun güzide şehri Malatya'da, Ramazan ayının manevi iklimi 2026 yılında da hatimle teravih namazlarıyla yaşatılmaya devam ediyor. Malatya İl Müftülüğü'nün geçtiğimiz yılki (2025) programı ve şehrin yeniden imar süreci göz önüne alındığında, bu köklü geleneğin sürdürüldüğü camiler belirlendi.

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri başta olmak üzere, hafızların tilavetiyle teravih namazı kılınması beklenen camiler şunlardır:

Merkez İlçeler

Yeşilyurt

  • Ahmediyye Camii (Fahri Kayahan Bulvarı)

  • Manas Camii (Yakınca Mahallesi)

Battalgazi

  • Eyüp Sultan Camii (Çöşnük Mahallesi)

Çevre İlçeler

Darende

  • Zaviye Mahallesi Ulu Camii

(Not: Listede yer alan camiler, Malatya genelinde 2025 yılında hatimle teravih geleneğinin sürdürüldüğü ana merkezlerdir. 2026 yılı Ramazan ayı boyunca bu geleneğin aynı adreslerde devam etmesi öngörülmektedir. Kesin program için gitmeden önce ilgili caminin görevlilerinden bilgi almanız önerilir.)

