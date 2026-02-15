MALATYA’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Malatya’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak? 2026 Malatya Hatimle Teravih Kılınan Camiler Listesi

Doğu Anadolu'nun güzide şehri Malatya'da, Ramazan ayının manevi iklimi 2026 yılında da hatimle teravih namazlarıyla yaşatılmaya devam ediyor. Malatya İl Müftülüğü'nün geçtiğimiz yılki (2025) programı ve şehrin yeniden imar süreci göz önüne alındığında, bu köklü geleneğin sürdürüldüğü camiler belirlendi.
Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri başta olmak üzere, hafızların tilavetiyle teravih namazı kılınması beklenen camiler şunlardır:
Merkez İlçeler
Yeşilyurt
-
Ahmediyye Camii (Fahri Kayahan Bulvarı)
-
Manas Camii (Yakınca Mahallesi)
Battalgazi
-
Eyüp Sultan Camii (Çöşnük Mahallesi)
Çevre İlçeler
Darende
-
Zaviye Mahallesi Ulu Camii
(Not: Listede yer alan camiler, Malatya genelinde 2025 yılında hatimle teravih geleneğinin sürdürüldüğü ana merkezlerdir. 2026 yılı Ramazan ayı boyunca bu geleneğin aynı adreslerde devam etmesi öngörülmektedir. Kesin program için gitmeden önce ilgili caminin görevlilerinden bilgi almanız önerilir.)
