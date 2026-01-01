GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Malatya’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Malatya’da okul var mı, yok mu? Malatya valiliği açıklama yaptı mı?

Malatya'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Malatya'da okul var mı, yok mu? Malatya valiliği açıklama yaptı mı?

Malatya'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonrası oluşan tipi ve buzlanma riskine karşı eğitimle ilgili yeni bir karar alındı. Vali Seddar Yavuz, okulların bir gün daha tatil edildiğini duyurdu.

2 Ocak Cuma Günü Malatya'da Okullar Var mı, Yok mu?

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Tatil Kararı Hangi Kurumları Kapsıyor?

Vali Yavuz'un paylaşımında, tatil kararının rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarını da kapsadığı, ancak yetişkinlere yönelik kursların bu kapsam dışında bırakıldığı ifade edildi. Alınan kararın olumsuz hava koşullarının yol açabileceği riskleri en aza indirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Kamu Personeline İdari İzin Uygulaması

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yanı sıra malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Malatya'da Eğitime Verilen Ara Devam Ediyor

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Malatya'da eğitime bir gün önce de ara verilmişti. Son kararla birlikte eğitim kurumlarında uygulanan tatilin devam ettiği kaydedildi.

