Malatya’ya Kar Yağacak mı? Malatya’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Malatya’ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Malatya 5 Günlük Hava Durumu

Malatya'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve puslu havanın etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar "Malatya'ya kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman bekleniyor?” ve "Bugün–yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin güncel tahminleri hafta sonunda karla karışık yağmur ihtimalinin arttığını gösteriyor.
Malatya'ya Kar Yağacak mı?
Malatya'da hafta başında hava puslu ve az bulutlu seyredecek. Soğuk hava etkisini gösterse de sıcaklıkların gün içinde 5–9°C aralığında olması nedeniyle ilk günlerde kar yağışı beklenmiyor. Ancak hafta sonuna doğru karla karışık yağmur ihtimali artıyor.
Malatya'ya Kar Ne Zaman Yağacak?
Meteoroloji verilerine göre Malatya'da 6 Aralık Cumartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların gece 2°C'ye kadar yükselip gündüz ise 6°C civarında kalması bu kar ihtimalini destekliyor. Yüksek kesimlerde hafif kar geçişleri görülebilir.
Malatya'ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?
2 Aralık Salı günü hava puslu olacak ve sıcaklıklar 1°C / 9°C arasında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü ise az bulutlu bir hava görülürken sıcaklıklar -1°C / 5°C aralığına düşecek. Her iki günde de kar yağışı için yeterli soğukluk sağlanmadığından bugün ve yarın Malatya'da kar yağışı beklenmiyor.
Malatya 5 Günlük Hava Durumu
- 02 Aralık Salı – Puslu – 1°C / 9°C
- 03 Aralık Çarşamba – Az Bulutlu – -1°C / 5°C
- 04 Aralık Perşembe – Parçalı Bulutlu – 0°C / 5°C
- 05 Aralık Cuma – Parçalı Bulutlu – 1°C / 6°C
- 06 Aralık Cumartesi – Karla Karışık Yağmurlu – 2°C / 6°C
Kaynak: Haber Merkezi