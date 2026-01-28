GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Manchester City - Galatasaray Maçının Muhtemel 11’i! Galatasaray İlk 11! Manchester City İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Maç Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 8. ve son haftasında temsilcimiz Galatasaray, dev rakibi Manchester City'ye konuk oluyor. 10 puanla 17. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, play-off kura çekiminde avantajlı bir konuma gelmek için bu zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi Manchester City ise yaşadığı sakatlık krizine rağmen taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Ne Zaman
Mücadele, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) saat 23:00'te başlayacaktır.

Hangi Kanal
Manchester City - Galatasaray karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ve dijital platform tabii üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

Hakem
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Stad
Dev maç, Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanacaktır.

Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Her iki takımda da kadro kurmayı zorlaştıran önemli eksikler bulunuyor:

Manchester City: Adeta revire dönen İngiliz ekibinde Rodri (cezalı), Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferler Marc Guehi ve Antoine Semenyo ise UEFA listesinde olmadıkları için statü gereği oynamayacaklar.

Galatasaray: Sarı-kırmızılılarda Metehan Baltacı (cezalı), Enes Emre Büyük ve Arda Ünyay (sakat) kadroda yok. Ara transferde alınan Noa Lang ve Yaser Asprilla ise statü gereği bu maçta görev alamayacaklar.

Muhtemel İlk 11'ler
Takımların şu kadrolarla sahaya çıkması bekleniyor:

Manchester City Muhtemel 11'i: (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: Gianluigi Donnarumma (25)

Savunma: Rico Lewis (82), Abdukodir Khusanov (45), Nathan Ake (6), Nico O'Reilly (33)

Orta Saha: Tijjani Reijnders (4), Bernardo Silva (20), Rayan Cherki (10)

Hücum: Phil Foden (47), Erling Haaland (9), Jeremy Doku (11)

Galatasaray Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Uğurcan Çakır (1)

Savunma: Roland Sallai (7), Davinson Sanchez (6), Abdülkerim Bardakcı (42), Ismail Jakobs (4) (veya Eren Elmalı)

Orta Saha: Lucas Torreira (34), Mario Lemina (99), Gabriel Sara (20)

Hücum Hattı: Barış Alper Yılmaz (53), Leroy Sane (10) (veya Yunus Akgün), Victor Osimhen (45)

