Manchester City - Wolverhampton Maçının Onaylanmış 11'i! Manchester City İlk 11! Wolverhampton İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? City vs Wolves Maçı Hangi Kanalda?

Manchester City - Wolverhampton Maçının Onaylanmış 11’i! Manchester City İlk 11! Wolverhampton İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? City vs Wolves Maçı Hangi Kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından biri dönülüyor. Lider Arsenal'in 7 puan gerisine düşen ve ligde son 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Manchester City, ligin son sırasına demir atan Wolverhampton'ı Etihad'da konuk ediyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olarak şok yaşayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu maçı kazanarak hem moral bulmak hem de zirve yarışına tutunmak zorunda. Konuk ekip Wolves ise son 4 maçında topladığı 3 beraberlik ve 1 galibiyetle düşme hattından kurtulma yolunda umut tazeledi.

Ne Zaman
Mücadele, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 18:00'de (TSİ) başlayacaktır.

Hangi Kanal
Manchester City - Wolverhampton maçı Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Hakem
Karşılaşmayı İngiliz hakem Farai Hallam yönetecektir.

Yer
Mücadele, Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadium'da oynanacaktır.

Muhtemel İlk 11'ler
Gecenin en çok konuşulan olayı, City'nin Crystal Palace'tan 70 milyon sterlin bedelle yeni transfer ettiği Marc Guehi'nin ilk maçına çıkacak olmasıdır.

Manchester City Muhtemel 11'i (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: Gianluigi Donnarumma (25)

Savunma: Abdukodir Khusanov (45), Marc Guehi (15), Nico O'Reilly (33), Rayan Ait-Nouri (21)

Orta Saha: Rodri (16), Bernardo Silva (20), Rayan Cherki (10)

Hücum: Antoine Semenyo (42), Erling Haaland (9), Jeremy Doku (11)

Wolverhampton Muhtemel 11'i (3-5-2 Dizilişi)
Kaleci: Jose Sa (1)

Savunma: Yerson Mosquera (15), Santiago Bueno (4), Ladislav Krejci (37)

Orta Saha: Jackson Tchatchoua (38), Andre (7), Joao Gomes (8), Hugo Bueno (3), Mateus Mane (36)

Forvet: Hwang Hee-chan (11), Jørgen Strand Larsen (9)

Kaynak: Haber Merkezi

