GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
YAŞAM Haberleri

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu nasıl? Gülşah Durbay entübe mi edildi? Gülşah Durbay kimdir, kaç yaşında? Gülşah Durbay nereli?

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu nasıl? Gülşah Durbay entübe mi edildi? Gülşah Durbay kimdir, kaç yaşında? Gülşah Durbay nereli?
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında gelen son haberler sevenlerini derinden üzdü. 2024 seçimlerinde Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak göreve gelen Durbay’ın entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İşte Gülşah Durbay’a ilişkin en güncel bilgiler…

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatı ve kariyeri kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Durbay'ın durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği açıklandı.

GÜLŞAH DURBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Manisa Şehir Hastanesi tarafından yayınlanan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.”

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, eğitimine doğduğu şehirde başladı. 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nü tamamladı. 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Durbay, aynı üniversitede İngilizce İşletme alanında yüksek lisansını bitirdi. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde ekonomi ve finans üzerine doktora çalışmalarına başladı.

Profesyonel yaşamında gıda sektörünün önde gelen uluslararası şirketlerinde çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen Durbay, firmalara gıda güvenliği, kalite, iş güvenliği ve strateji konularında danışmanlık yaptı. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde adım atan Durbay, 2014'te İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2015-2020 yılları arasında ise iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa tarihinde "ilk kadın belediye başkanı” unvanını kazandı.

Gülşah Durbay, Gıda Mühendisleri Odası Manisa Temsilciliği ile Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı'nda (SODEV) yönetim kurulu üyeliklerinde görev aldı. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği üyesidir.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER