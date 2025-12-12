Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu nasıl? Gülşah Durbay entübe mi edildi? Gülşah Durbay kimdir, kaç yaşında? Gülşah Durbay nereli?

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatı ve kariyeri kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Durbay'ın durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği açıklandı.
GÜLŞAH DURBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Manisa Şehir Hastanesi tarafından yayınlanan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.”
GÜLŞAH DURBAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, eğitimine doğduğu şehirde başladı. 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nü tamamladı. 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Durbay, aynı üniversitede İngilizce İşletme alanında yüksek lisansını bitirdi. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde ekonomi ve finans üzerine doktora çalışmalarına başladı.
Profesyonel yaşamında gıda sektörünün önde gelen uluslararası şirketlerinde çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen Durbay, firmalara gıda güvenliği, kalite, iş güvenliği ve strateji konularında danışmanlık yaptı. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde adım atan Durbay, 2014'te İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2015-2020 yılları arasında ise iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa tarihinde "ilk kadın belediye başkanı” unvanını kazandı.
Gülşah Durbay, Gıda Mühendisleri Odası Manisa Temsilciliği ile Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı'nda (SODEV) yönetim kurulu üyeliklerinde görev aldı. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği üyesidir.
Kaynak: Haber Merkezi